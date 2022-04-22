NFT'nin Türkçe karşılığı belli oldu - Son Dakika
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NFT'nin Türkçe karşılığı belli oldu

22.04.2022 16:18
NFT'nin Türkçe karşılığı belli oldu

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, son dönemde yoğun ilgi gösterilen NFT'nin Türkçe karşılığının "Nitelikli Fikri Tapu" olarak açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, son dönemde yoğun ilgi gösterilen NFT'nin Türkçe karşılığının "Nitelikli Fikri Tapu" olarak açıkladı. İngilizce açılımı Non-Fungible Token yani Değiştirilemez Token olan NFT, Türkçe'de "Nitelikli Fikri Tapu" olarak anılacak.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda NFT'nin Türkçe karşılığının "Nitelikli Fikri Tapu" olarak belirlendiğini açıkladı. Ali Taha Koç, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, Ankara Üniversitesi bünyesinde 2021-2022 Bahar Dönemi'nde "NFT'ye Giriş" dersi açıldığını söyledi. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen dersin açılışında ekibi tarafından çekilen fotoğrafın, daha konuşma bitmeden Dijital Dönüşüm Ofisi mühendisleri tarafından NFT'ye dönüştürüldüğünü ifade eden Koç, böylece Türkiye'nin ilk NFT dersinin ilk NFT'si"nin yapılmış olduğunu, oluşturulan NFT'yi de günün anısına Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar'a hediye ettiklerini belirtti.

Koç, ders sonunda sosyal medya hesabından bir anket başlattığını belirtti. Koç, "NFT yani Non-Fungible Token teriminin karşılığı sizce ne olmalı?" sorusunu yönelttiğini belirterek şunları kaydetti: "Ankete gösterilen yoğun ilgi hepimizi memnun etti, katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Gelen önerilerin hepsi bizim için çok kıymetliydi, anketi sonlandırdığımızda ekibim titiz bir çalışma yürüterek önerileri tek tek inceledi. Sonrasında yaptığımız değerlendirmeleri TDK ile paylaşarak ortak bir çalışma başlattık. Anket sonucunda gelen önerileri önce 80'e, sonrasında 10'a düşürdük. Nihai kararımızı TDK Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin'in de katkılarıyla 'Nitelikli Fikri Tapu'dan yana kullandık. Seçenekleri değerlendirirken hem anlam bütünlüğüne hem de kısaltmanın küresel anlamda yer bulması için arama motorlarında yine NFT'ye karşılık gelmesine özen gösterdik".

Koç, "Dijital Türkiye vizyonuyla ülkemizin dijital dönüşümünün koordinasyonunu sağlamak üzere çıktığımız bu yolda Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi olarak blokzincir gibi yenilikçi teknolojilerin getirdiği sistemler üzerinde uzmanlık kazanmak için nitelikli fikri tapu ve akıllı sözleşmelere yönelik çalışmalar yapıyoruz" dedi.

Bu çalışmalarda ortak odak noktalarının gençler olduğunu vurgulayan Koç, "Milli Teknoloji Hamlesi ruhuyla öğrenen, çalışan ve üreten gençlerimizin yenilikçi teknolojilerde de ülkemizi öncü yapacağına inancımız tam" diyerek sözlerini tamamladı.

(Muhammed Fırat Aksoy-İHA)

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Kaynak: İHA

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