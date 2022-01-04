Üye Girişi
NFT platformu dijital sanatçıları ve sanat koleksiyonerlerini buluşturacak - Son Dakika

NFT platformu dijital sanatçıları ve sanat koleksiyonerlerini buluşturacak

04.01.2022 09:27
NFT platformu dijital sanatçıları ve sanat koleksiyonerlerini buluşturacak

Türkiye'nin önde gelen sanat galerilerinden, Art On İstanbul, artSümer, PG Art, Pilevneli, Pilot, Sanatorium galerilerinin katkılarıyla gerçekleştirilecek olan "The Future Begins Today: Carny Genesis NFT Collection" başlıklı sergide çağdaş sanat geleceğin teknolojisi ile bir araya geliyor.

Türkiye'nin önde gelen sanat galerilerinden, Art On İstanbul, artSümer, PG Art, Pilevneli, Pilot, Sanatorium galerilerinin katkılarıyla gerçekleştirilecek olan "The Future Begins Today: Carny Genesis NFT Collection" başlıklı sergide çağdaş sanat geleceğin teknolojisi ile bir araya geliyor. Sergi, 6 Ocak'ta Hasköy Yün İplik Fabrikası'nda düzenlenecek.

Dijital sanata odaklanan ve merkezine kripto sanatı alan Carny.io, Türkiye'den galerileri ve sanatçıları uluslararası koleksiyoner ve yatırımcılar ile buluşturmayı amaçlıyor. Platform aynı zamanda uluslararası sanatçılar ile galerileri de Türkiye'den platforma taşıyarak birikimleri paylaşmayı hedefliyor.

"TÜRKİYE'DEN SANAT ESERLERİ ULUSLARLARASI KOLEKSİYONERLER İLE BULUŞACAK"

Carny.io kurucu ortakları Elyo Elvaşvili ve Nuri Sayraç, "Carny.io Türkiye sanatına ve sanatçılarına görünürlük kazandırmak ve uluslararası sanat piyasalarında yer almaları için olanak sağlayan bir dijital platform olmasının yanında galeri temsiliyeti olmayan sanatçıların eserlerine de ayrıca yer vererek onlara bağımsız bir alan sağlıyor" dedi.

Kürate edilmiş NFT platformu Carny.io, NFT (Non-fungible-token) ile sanatçılar arası etkileşimi teşvik ederek teknolojiyi estetik yaratım süreçlerine dahil ediyor, sanatçılara fiziksel mekandan bağımsız ve coğrafi olarak sınırsız bir alan açıyor. Koleksiyonerler için sanat piyasasının yüzyıllardır süregelen provenans ve şeffaflık gibi kilit sorunlarına blok zinciri (blockchain) teknolojisi sayesinde çözüm sunan platform, Türkiye'nin canlı metropolü İstanbul'da, dinamik sanat ortamına yerel ve uluslararası odak sağlıyor.


YORUMLAR
500

İstanbul, Türkiye, Pilot, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel NFT platformu dijital sanatçıları ve sanat koleksiyonerlerini buluşturacak - Son Dakika


Yılbaşı gecesi "Zam saati gelsin diye köprü kapatıldı" iddiası Yılbaşı gecesi "Zam saati gelsin diye köprü kapatıldı" iddiası         
09:25
Pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş, 1 yıl sonra eski sağlığına kavuşabilecek Pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş, 1 yıl sonra eski sağlığına kavuşabilecek         
09:16
Marketlerden vatandaşa kirli oyun! Denetimler sırasında fiyat düşürüp, denetim bitince artırıyorlar! Marketlerden vatandaşa kirli oyun! Denetimler sırasında fiyat düşürüp, denetim bitince artırıyorlar!         
09:03
Hızla gelen araç tırın altına girdi: 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı Hızla gelen araç tırın altına girdi: 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı         
08:19
Harry Potter'ın yıldızı Emma Watson'dan Filistin mücadelesine destek Harry Potter'ın yıldızı Emma Watson'dan Filistin mücadelesine destek         
08:12
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine toplantısının ardından memurlara müjde! Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine toplantısının ardından memurlara müjde!         
19:38
Uçak tuvaletinin çöp kutusunda yeni doğan bebek bulundu Uçak tuvaletinin çöp kutusunda yeni doğan bebek bulundu         
17:43
Kantincinin tacizine uğrayan öğrencilerden biri: 4 aydır birçok öğrenciye yapıyordu, müdür örtbas etmeye çalıştı Kantincinin tacizine uğrayan öğrencilerden biri: 4 aydır birçok öğrenciye yapıyordu, müdür örtbas etmeye çalıştı         
16:49
Süt almak için markete giden baba, 13 milyon lira kazandı Süt almak için markete giden baba, 13 milyon lira kazandı         
16:04
Müge Anlı vasiyetini açıkladı: Cenazede yaka kartına takılacak fotoğrafıma kadar her şeyi planladım Müge Anlı vasiyetini açıkladı: Cenazede yaka kartına takılacak fotoğrafıma kadar her şeyi planladım         
16:00
Kurtlar, köpeği alıp götürüyorlardı! Son anda gelen müdahale hiç hesaba katılmamıştı Kurtlar, köpeği alıp götürüyorlardı! Son anda gelen müdahale hiç hesaba katılmamıştı         
16:00
Milli futbolcumuz paylaşılamıyor! Real Madrid, Merih Demiral için atağa geçti Milli futbolcumuz paylaşılamıyor! Real Madrid, Merih Demiral için atağa geçti         
15:58
Hal-yeğen memurluktan istifa ederek tespih işine girdi, günlük kazançları eski maaşlarının iki katı Hal-yeğen memurluktan istifa ederek tespih işine girdi, günlük kazançları eski maaşlarının iki katı         
15:19
Seda Sayan'ın programı, sağlık sorunları sebebiyle yayınlanmadı Seda Sayan'ın programı, sağlık sorunları sebebiyle yayınlanmadı         
14:36
Son Dakika! Sigara ve alkolden alınan Özel Tüketim Vergisi yüzde 47 oranında arttı Son Dakika! Sigara ve alkolden alınan Özel Tüketim Vergisi yüzde 47 oranında arttı         
14:29
Kızının cinsel istismara uğradığını yaptığı gebelik testiyle öğrendi Kızının cinsel istismara uğradığını yaptığı gebelik testiyle öğrendi         
12:49
Son dakika: Erdoğan açıkladı: 2021 ihracatı 225 milyar 368 milyon dolarla rekor kırdı. Son dakika: Erdoğan açıkladı: 2021 ihracatı 225 milyar 368 milyon dolarla rekor kırdı.         
12:05

Son Dakika Haberleri
09:24 Yılbaşı gecesi "Zam saati gelsin diye köprü kapatıldı" iddiası
09:22 Katil zanlısı konuştu: Bandırmalıoğlu, uyuşturucu baronlarının tetikçisiydi
09:16 Pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş, 1 yıl sonra eski sağlığına kavuşabilecek
09:08 Eski BOTAŞ Müdürü Gökhan Yardım'dan korkutan zam uyarısı: Ay sonunda çarpılırsınız
09:02 Dünyaca ünlü reality şov yıldızı Robert Bruce, ölü bulundu
09:02 Marketlerden vatandaşa kirli oyun! Denetimler sırasında fiyat düşürüp, denetim bitince artırıyorlar!
09:01 Meteoroloji 4 Ocak tarihli raporunu yayınladı! Yağmur ve kar geliyor
08:56 22 TL'nin altında sigara kalmayacak
08:45 Dolarda son durum ne? Euro kaç TL? Dolar kaç TL? 4 Ocak döviz kuru
08:44 Güler Sabancı'yı harekete geçiren olay: 46 iftira videosuyla hedef alındım!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2022 09:33:23. #1.12#
SON DAKİKA: NFT platformu dijital sanatçıları ve sanat koleksiyonerlerini buluşturacak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement