NFT platformu dijital sanatçıları ve sanat koleksiyonerlerini buluşturacak - Son Dakika

Türkiye'nin önde gelen sanat galerilerinden, Art On İstanbul, artSümer, PG Art, Pilevneli, Pilot, Sanatorium galerilerinin katkılarıyla gerçekleştirilecek olan "The Future Begins Today: Carny Genesis NFT Collection" başlıklı sergide çağdaş sanat geleceğin teknolojisi ile bir araya geliyor. Sergi, 6 Ocak'ta Hasköy Yün İplik Fabrikası'nda düzenlenecek.

Dijital sanata odaklanan ve merkezine kripto sanatı alan Carny.io, Türkiye'den galerileri ve sanatçıları uluslararası koleksiyoner ve yatırımcılar ile buluşturmayı amaçlıyor. Platform aynı zamanda uluslararası sanatçılar ile galerileri de Türkiye'den platforma taşıyarak birikimleri paylaşmayı hedefliyor.

"TÜRKİYE'DEN SANAT ESERLERİ ULUSLARLARASI KOLEKSİYONERLER İLE BULUŞACAK"

Carny.io kurucu ortakları Elyo Elvaşvili ve Nuri Sayraç, "Carny.io Türkiye sanatına ve sanatçılarına görünürlük kazandırmak ve uluslararası sanat piyasalarında yer almaları için olanak sağlayan bir dijital platform olmasının yanında galeri temsiliyeti olmayan sanatçıların eserlerine de ayrıca yer vererek onlara bağımsız bir alan sağlıyor" dedi.

Kürate edilmiş NFT platformu Carny.io, NFT (Non-fungible-token) ile sanatçılar arası etkileşimi teşvik ederek teknolojiyi estetik yaratım süreçlerine dahil ediyor, sanatçılara fiziksel mekandan bağımsız ve coğrafi olarak sınırsız bir alan açıyor. Koleksiyonerler için sanat piyasasının yüzyıllardır süregelen provenans ve şeffaflık gibi kilit sorunlarına blok zinciri (blockchain) teknolojisi sayesinde çözüm sunan platform, Türkiye'nin canlı metropolü İstanbul'da, dinamik sanat ortamına yerel ve uluslararası odak sağlıyor.