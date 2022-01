NFT platformu SteveX, yatırımcı ve koleksiyonerlerle buluşuyor - Son Dakika

Kripto para borsalarından ICRYPEX, geliştirdiği NFT platformu SteveX'in yatırımcı ve koleksiyonerlerle buluşacağını açıkladı.

Türkiye'de blockchain teknolojisinin gelişimine yaptığı katkı ile adından sıkça bahsettiren The Steve Group yenilikçi projelerine bir tane daha ekliyor. Tüm teknolojik altyapısı Türk mühendisler tarafından hayata geçirilen NFT platformu SteveX, yatırımcı ve koleksiyonerlerle bugün buluşacak. The Steve Group CEO'su Derya Türker, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Farklı NFT ürünlerine hitap eden çok çeşitli pazarlar var. SteveX NFT, The Steve Group bünyesinde ICRYPEX geliştiriciliğiyle kurulan Türkiye'nin en seçkin NFT platformu. The Steve Group vizyonunu ve Stevedabitcoin ailesinin gücü ile yarattığımız SteveX NFT ile yabancı sermayeli pazaryerleri yerine, kendi pazarımızı dünyaya açmayı ve deneyimli ekibimizle Türkiye'nin en seçkin sanat, görsel ve işitsel NFT projelerinin yer aldığı platform olmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

SOSYAL SORUMLULUK VE YÜKSEK ÇEVRE BİLİNCİ ÖNCELİĞİ

SteveX NFT'nin ilk projesi olan Avaxeleton NFT koleksiyonu ile ilgili konuşan Türker, sosyal sorumluluk ve yüksek çevre bilinciyle dünyanın daha iyi bir yer olmasını hedeflediklerine işaret ederek, SteveX NFT'nin diğer çoklu NFT projelerinden yatırım ve sosyal bilinciyle kesin bir çizgiyle ayrışan bir proje olduğunun altını çizdi. Bu projeyle Avaxeleton NFT sahipleri için; TEMA Vakfı, ÇEVKO, Çiftçi kooperatifi ve Hayvan barınaklarına bağışlarda bulunacaklarını sözlerine ekledi. Bunun yanı sıra, Avaxeleton NFT yatırımcılarının çeşitli ödül, airdop NFT, promosyonlar, özel etkinlik ve festivallere katılmaya hak kazanacaklarını ve en önemlisi SteveX NFT'nin bu ve bundan sonraki tüm projelerinde ön satışa katılma hakkına sahip olacaklarını belirterek sözlerini sürdüren Türker, "Bu açıdan Avaxeleton'ları aslında SteveX NFT'nin ilk ve en önemli NFT yatırım enstrümanı olarak değerlendirebiliriz" dedi.

"NFT'DE GLOBAL BİR ETKİYE ULAŞMASI İÇİN ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ"

Platformun geliştiricisi olan yerli kripto para borsası ICRYPEX CEO'su Gökalp İçer, "ICRYPEX olarak The Steve Group ile birçok noktada partnerliğe imza attık. Ülkemizdeki kripto para sektörü ve blok zincir teknolojilerinin gelişmesine odaklanmış bir şirket olarak aynı potada çalışıyor olmaktan çok memnunuz. Şirket olarak ekosistemin birçok noktasında proje geliştirdik ve NFT de bu noktalardan biriydi. Geçtiğimiz günlerde duyurduğumuz ICRYPEX NFT Bazaar'dan edindiğimiz tecrübeyi SteveX platformunun yaratılmasına da aktardık. The Steve Group ile geçtiğimiz yıllardan itibaren başlayan iş birliğimizi bu denli büyük bir projede buluşturmuş olmaktan mutluluk duyuyoruz. Geliştirdiğimiz teknolojilerle Türkiye'nin NFT alanında global bir etkiye ulaşması için ICRYPEX olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

"BİRÇOK SANATÇIYLA ANLAŞMA SÜREÇLERİMİZ DEVAM EDİYOR"

SteveX NFT Direktörü Alp Zey, "SteveX NFT olarak Türkiye'nin en değerli sanatçıları, sporcuları, spor kulüpleri, Türkiye'nin en çok okunan dergilerinden KAFA Dergisi ve NFT artistleriyle anlaşmalar yaptık ve yapmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Pop dünyasının en ünlü isimlerinden biriyle özel bir koleksiyon ve daha birçok sürpriz sanatçıyla anlaşma süreçlerinin devam ettiğini belirten Zey, özellikle müzik sektöründe Türkiye'nin dev müzik şirketleriyle birlikte devrim niteliğinde büyük bir proje için çalışmalara devam ettiklerinin altını çizdi.