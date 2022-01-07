Üye Girişi
NFT platformu SteveX, yatırımcı ve koleksiyonerlerle buluşuyor - Son Dakika

NFT platformu SteveX, yatırımcı ve koleksiyonerlerle buluşuyor

07.01.2022 14:33
NFT platformu SteveX, yatırımcı ve koleksiyonerlerle buluşuyor

Kripto para borsalarından ICRYPEX, geliştirdiği NFT platformu SteveX'in yatırımcı ve koleksiyonerlerle buluşacağını açıkladı.

Kripto para borsalarından ICRYPEX, geliştirdiği NFT platformu SteveX'in yatırımcı ve koleksiyonerlerle buluşacağını açıkladı.

Türkiye'de blockchain teknolojisinin gelişimine yaptığı katkı ile adından sıkça bahsettiren The Steve Group yenilikçi projelerine bir tane daha ekliyor. Tüm teknolojik altyapısı Türk mühendisler tarafından hayata geçirilen NFT platformu SteveX, yatırımcı ve koleksiyonerlerle bugün buluşacak. The Steve Group CEO'su Derya Türker, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Farklı NFT ürünlerine hitap eden çok çeşitli pazarlar var.  SteveX NFT, The Steve Group bünyesinde ICRYPEX geliştiriciliğiyle kurulan Türkiye'nin en seçkin NFT platformu. The Steve Group vizyonunu ve Stevedabitcoin ailesinin gücü ile yarattığımız SteveX NFT ile yabancı sermayeli pazaryerleri yerine, kendi pazarımızı dünyaya açmayı ve deneyimli ekibimizle Türkiye'nin en seçkin sanat, görsel ve işitsel NFT projelerinin yer aldığı platform olmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

SOSYAL SORUMLULUK VE YÜKSEK ÇEVRE BİLİNCİ ÖNCELİĞİ

SteveX NFT'nin ilk projesi olan Avaxeleton NFT koleksiyonu ile ilgili konuşan Türker, sosyal sorumluluk ve yüksek çevre bilinciyle dünyanın daha iyi bir yer olmasını hedeflediklerine işaret ederek, SteveX NFT'nin diğer çoklu NFT projelerinden yatırım ve sosyal bilinciyle kesin bir çizgiyle ayrışan bir proje olduğunun altını çizdi. Bu projeyle Avaxeleton NFT sahipleri için; TEMA Vakfı, ÇEVKO, Çiftçi kooperatifi ve Hayvan barınaklarına bağışlarda bulunacaklarını sözlerine ekledi. Bunun yanı sıra, Avaxeleton NFT yatırımcılarının çeşitli ödül, airdop NFT, promosyonlar, özel etkinlik ve festivallere katılmaya hak kazanacaklarını ve en önemlisi SteveX NFT'nin bu ve bundan sonraki tüm projelerinde ön satışa katılma hakkına sahip olacaklarını belirterek sözlerini sürdüren Türker, "Bu açıdan Avaxeleton'ları aslında SteveX NFT'nin ilk ve en önemli NFT yatırım enstrümanı olarak değerlendirebiliriz" dedi.

"NFT'DE GLOBAL BİR ETKİYE ULAŞMASI İÇİN ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ"

Platformun geliştiricisi olan yerli kripto para borsası ICRYPEX CEO'su Gökalp İçer, "ICRYPEX olarak The Steve Group ile birçok noktada partnerliğe imza attık. Ülkemizdeki kripto para sektörü ve blok zincir teknolojilerinin gelişmesine odaklanmış bir şirket olarak aynı potada çalışıyor olmaktan çok memnunuz. Şirket olarak ekosistemin birçok noktasında proje geliştirdik ve NFT de bu noktalardan biriydi. Geçtiğimiz günlerde duyurduğumuz ICRYPEX NFT Bazaar'dan edindiğimiz tecrübeyi SteveX platformunun yaratılmasına da aktardık. The Steve Group ile geçtiğimiz yıllardan itibaren başlayan iş birliğimizi bu denli büyük bir projede buluşturmuş olmaktan mutluluk duyuyoruz. Geliştirdiğimiz teknolojilerle Türkiye'nin NFT alanında global bir etkiye ulaşması için ICRYPEX olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

"BİRÇOK SANATÇIYLA ANLAŞMA SÜREÇLERİMİZ DEVAM EDİYOR"

SteveX NFT Direktörü Alp Zey, "SteveX NFT olarak Türkiye'nin en değerli sanatçıları, sporcuları, spor kulüpleri, Türkiye'nin en çok okunan dergilerinden KAFA Dergisi ve NFT artistleriyle anlaşmalar yaptık ve yapmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Pop dünyasının en ünlü isimlerinden biriyle özel bir koleksiyon ve daha birçok sürpriz sanatçıyla anlaşma süreçlerinin devam ettiğini belirten Zey, özellikle müzik sektöründe Türkiye'nin dev müzik şirketleriyle birlikte devrim niteliğinde büyük bir proje için çalışmalara devam ettiklerinin altını çizdi.


NFT platformu SteveX, yatırımcı ve koleksiyonerlerle buluşuyor
NFT platformu SteveX, yatırımcı ve koleksiyonerlerle buluşuyor
NFT platformu SteveX, yatırımcı ve koleksiyonerlerle buluşuyor
NFT platformu SteveX, yatırımcı ve koleksiyonerlerle buluşuyor
NFT platformu SteveX, yatırımcı ve koleksiyonerlerle buluşuyor
YORUMLAR
500

Yatırımcı, Türkiye, Kripto, NFT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel NFT platformu SteveX, yatırımcı ve koleksiyonerlerle buluşuyor - Son Dakika


Dünyanın en ilginç yatak odası kazaları! Okuyunca çok güleceksiniz! Dünyanın en ilginç yatak odası kazaları! Okuyunca çok güleceksiniz!         
14:36
Meral Akşener'den ''Ekrem İmamoğlu'' tepkisi: O ele öyle bir şamar gitti ki... Çaat diye sesi duyuldu... Meral Akşener'den ''Ekrem İmamoğlu'' tepkisi: O ele öyle bir şamar gitti ki... Çaat diye sesi duyuldu...         
14:31
Kazakistan'da askeri depoya giren eylemciler silahları çantalarına böyle doldurdu Kazakistan'da askeri depoya giren eylemciler silahları çantalarına böyle doldurdu         
14:23
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren örnek niteliğinde karar! Emniyet kemeri cezası plakaya kesildiği için iptal edildi Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren örnek niteliğinde karar! Emniyet kemeri cezası plakaya kesildiği için iptal edildi         
13:20
Son Dakika! Kazakistan Cumhurbaşkanı, eylemciler için orduya ateş açma emri verdi Son Dakika! Kazakistan Cumhurbaşkanı, eylemciler için orduya ateş açma emri verdi         
12:13
Semt pazarındaki yan kesici kadınlardan inanılmaz taktik! Hapse girmemek için sürekli hamile kalıyorlar Semt pazarındaki yan kesici kadınlardan inanılmaz taktik! Hapse girmemek için sürekli hamile kalıyorlar         
11:24
MasterChef Türkiye'de Sergen ve Dilara aşk yaşıyor iddiasına yanıt geldi MasterChef Türkiye'de Sergen ve Dilara aşk yaşıyor iddiasına yanıt geldi         
11:19
Kazakistan'daki protestolarda dehşete düşüren ayrıntı! 3 polis memuru kafaları kesilerek infaz edilmiş Kazakistan'daki protestolarda dehşete düşüren ayrıntı! 3 polis memuru kafaları kesilerek infaz edilmiş         
10:38
Kazakistan'ın Türkiye büyükelçisinden iddia : Ülkeyi karıştırmak için özel ekipler devreye sokuldu Kazakistan'ın Türkiye büyükelçisinden iddia : Ülkeyi karıştırmak için özel ekipler devreye sokuldu         
09:55
Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirmiş Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirmiş         
08:44
MasterChef Türkiye'de finalistler belli oldu! Elenen yarışmacı duygusal anlar yaşadı MasterChef Türkiye'de finalistler belli oldu! Elenen yarışmacı duygusal anlar yaşadı         
08:42
Ankara kulislerinde hareketlilik! Millet İttifakı genişliyor mu? Ankara kulislerinde hareketlilik! Millet İttifakı genişliyor mu?         
08:18
Rusya öncülüğündeki birlikler kaosa sürüklenen Kazakistan'a gitti! ABD'den "Yakından izliyoruz" açıklaması yapıldı Rusya öncülüğündeki birlikler kaosa sürüklenen Kazakistan'a gitti! ABD'den "Yakından izliyoruz" açıklaması yapıldı         
07:59
Serbest bırakılan taciz şüphelisi evinin önünde tekme tokat dayak yedi Serbest bırakılan taciz şüphelisi evinin önünde tekme tokat dayak yedi         
00:58
Selahattin Demirtaş'ın koğuş arkadaşı Abdullah Zeydan için tahliye kararı verildi Selahattin Demirtaş'ın koğuş arkadaşı Abdullah Zeydan için tahliye kararı verildi         
17:46
AGİ'nin kalkması maaşları nasıl etkileyecek? İş sözleşmesindeki o detay kritik öneme sahip AGİ'nin kalkması maaşları nasıl etkileyecek? İş sözleşmesindeki o detay kritik öneme sahip         
17:44
Son Dakika: Türkiye'den Kazakistan'daki olaylarla ilgili ilk açıklama: Daima dost ve kardeş Kazakistan'ın yanındayız Son Dakika: Türkiye'den Kazakistan'daki olaylarla ilgili ilk açıklama: Daima dost ve kardeş Kazakistan'ın yanındayız         
17:19

Son Dakika Haberleri
14:36 Dünyanın en ilginç yatak odası kazaları! Okuyunca çok güleceksiniz!
14:30 Meral Akşener'den ''Ekrem İmamoğlu'' tepkisi: O ele öyle bir şamar gitti ki... Çaat diye sesi duyuldu...
14:24 Türk Devletleri Teşkilatı'ndan Kazakistan'daki protestolar sonrası olağanüstü toplantı kararı
14:22 Kazakistan'da askeri depoya giren eylemciler silahları çantalarına böyle doldurdu
14:13 "Koronaya çözüm için Bill Gates" tutuklansın diyen Hakan Ural'ı Gani Müjde'den cevap: Paket tamam
14:03 Oğullarını öldüren gelinlerinden şikayetçi olmadılar
13:49 Havalimanında darbedilen Barbaros Şansal'ın davasında karar çıktı
13:49 Kırımlı gazeteci, muhteşem Türkçesi ile Kazakistan'da olan biteni anlattı: Rus askerlerine sığınmak nedir Allah aşkına?
13:47 4 aylık hamile Başak Dizer'den hamilelik pozu
13:40 Protestoların çatışmalara döndüğü Kazakistan'la ilgili bomba iddia: Nursultan Nazarbayev öldü, ailesi Londra'ya kaçtı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2022 14:44:29. #1.12#
SON DAKİKA: NFT platformu SteveX, yatırımcı ve koleksiyonerlerle buluşuyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement