NFT PLATFORMUNDA YERİNİ ALAN RESİM SERGİSİ SANATSEVERLERLE BULUŞTU - Son Dakika

Konu olarak özgürlükler kavramını; şehir silüetleri, gökdelenleri ve şehir yaşamını ele alan Reyhan Uludağ resim sergisi ziyaretçilerine kapılarını açtı. Sanatçının toplam 30 eserinin bulunduğu sergi, eş zamanlı şekilde NFT platformunda da yayınlanıyor.

Özgürlüğü anlatma amacıyla eserlerinde bazen şaha kalkmış bir at bazen de balerin sembolünü kullanan sanatçı Reyhan Uludağ'ın resim sergisi 22 Ocak'ta ziyaretçilerine açıldı. İstanbul Şişli'de bulunan Do Art Galeri'de gerçekleştirilen sergide, 30 eser 5 Şubat'a kadar ziyaretçilerine açık olacak. Bunca yıllık eserlerini sanatseverlerle buluşturduğu için çok mutlu olduğunu belirten sanatçı Reyhan Uludağ; serginin yalnızca burada değil aynı zamanda NFT platformunda da sergilenmeye başladığını söyledi. Uludağ, 'Hem sanatsal hem de uluslararası bir alanda olabilmek benim için önemli bir adım oldu. Türk sanatını ve sanatçılarını yurt dışında, uluslararası anlamda göstermek adına önemli bir adımı da atmış olduk' açıklamasını yaptı.

İNSANCIKLAR TEMASI İLE METROPOLLEŞMEYE VURGU

Sanatçı eserlerinde metropolleri anlatmak için Galata ve Kız Kulesi'ni, gökdelen ve şehir silüetlerini kullandı. Tüm bunların yanında kendine ait sembolü olduğunu belirttiği insancıklar adını verdiği figürler, şehirlerin üstünde birim tekrarı oluşturarak yerini alıyor. Reyhan Uludağ bu 'insancıkların' bir taraftan şehir karmaşası ve yoğunluğunu anlatırken bir taraftan da figürün kalabalıklar arasında yalnızlığa gönderme yaptığını vurguladı.

NEGATİF İLE POZİTİF AYNI ANDA BİRBİRİNİ TAMAMLIYOR

Genellikle negatif konuları ve pozitif renkleri kullandığını ifade eden Uludağ, 'Negatif bir konuyu anlatmaya çalışırken kullandığım pozitif renklerle izleyiciyi etkilemeyi amaçlıyorum. Çünkü o negatiflikte renklerde bulunan pozitiflik, daha çekici hale bürünüyor' açıklamasını yaptı.

SANATÇI ADAYLARINA 'ÖZGÜVENLİ OLUN' ÖNERİSİ

İstanbul Kültür Üniversitesi'nde Doç. Dr. Reyhan Uludağ sanatçı adaylarına özgüvenli olmaları için seslendi. Uludağ, 'Çünkü biz Türk milleti olarak bunu hep atlıyoruz. Kendimizi hep ikinci planda görüyoruz. Aslında yapamayacağımız, başaramayacağımız hiçbir şey yoktur. Ama bunun yanında da yenilikçi olmalıyız. Teknolojiyle hareket etmeliyiz, bu çok önemli' şeklinde konuştu.