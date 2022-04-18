NFT'ye (Değiştirilemez Token) merak salan ve henüz tanışmayanlar için benzersiz bir deneyim, şehrin kültür ve yaşam merkezi Müze Gazhane'de başlıyor - Son Dakika
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NFT'ye (Değiştirilemez Token) merak salan ve henüz tanışmayanlar için benzersiz bir deneyim, şehrin kültür ve yaşam merkezi Müze Gazhane'de başlıyor

18.04.2022 08:12
NFT'ye (Değiştirilemez Token) merak salan ve henüz tanışmayanlar için benzersiz bir deneyim, şehrin kültür ve yaşam merkezi Müze Gazhane'de başlıyor

15 sanatçının dijital eserleri, 'Paralaks' başlıklı NFT sergisinde bir araya geliyor. Felsefi, kültürel ve toplumsal çıkarımları dijitalden fiziksel ortama taşıyacak sergi, 20 Nisan- 20 Mayıs 2022 tarihleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) çok yönlü restorasyon projesiyle kente kazandırdığı Müze Gazhane, NFT sergisine ev sahipliği yapıyor. 15 sanatçının dijital sanat eserleri 'Paralaks'ta (Perspektif Kayması) metaforik, felsefi, kültürel ve toplumsal bir çerçevede buluşuyor.

İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı, Müze Gazhane ve Teknoloji sponsoru Arçelik'in destekleriyle gerçekleşecek serginin küratörlüğünü Derya Yücel üstleniyor. Müze Gazhane C Galeri'de 20 Nisan'da kapılarını aralayacak sergi, Pazartesi hariç hafta içi her gün 09.00- 18.00, hafta sonları 10.00- 18.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

GERÇEKLİK VE METAVERSE

Çok ihtimalli gerçeklik imkanlarına odaklanan 'Paralaks' NFT sergisinde sanatçılar; Aviz, Selçuk Artut, Kerim Atlığ, Backtopoints, Büşra Çeğil, Aslı Dinç, Ahmet Rüstem Ekici, Çağatay Güçlü, Ahmet Said Kaplan, Balkan Karışman, Hamza Kırbaş, Osman Koç, Ecem Dilan Köse, Sam Sipahi ve Hakan Sorar'ın eserleri yer alıyor. Eserler dijital sanatın farklı çerçevelerden gerçeklik algısıyla ve metaverse'le karşılaşarak, kavramların birbiri karşısında yeniden şekillenmesine kapı aralıyor.

PARALAKS HAKKINDA

Geniş kavramsal yelpazede fotoğraf alanında bir karşılığı olan paralaks, hata olarak anılan bir durumu ifade etmek için kullanılır. Paralaks hatası kısaca; fotoğraf makinesinde vizörden baktığımızda görülen ile deklanşöre basıldığında objektifin çektiği görüntü arasındaki sapmaması, iki görüntünün birbirini tutmamasıdır. Paralaks kavramı optik bir deneyim olmanın yanında, bir özne-nesne meselesi olarak da tarif edilir. Arka plandaki değişim özneye bağlıysa, bakışın değiştiği yerde, birbirine karşı önceliği olmayan ve 'hata' sayılamayacak sınırsız olasılıklar bütününe varılır.

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Kaynak: Bültenler

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel NFT'ye (Değiştirilemez Token) merak salan ve henüz tanışmayanlar için benzersiz bir deneyim, şehrin kültür ve yaşam merkezi Müze Gazhane'de başlıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: NFT'ye (Değiştirilemez Token) merak salan ve henüz tanışmayanlar için benzersiz bir deneyim, şehrin kültür ve yaşam merkezi Müze Gazhane'de başlıyor - Son Dakika
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