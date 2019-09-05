Son Dakika Haberleri: NG Afyon, Spor ve Motosiklet Festival'in sponsoru oldu
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NG Afyon, Spor ve Motosiklet Festival'in sponsoru oldu

1 saat önce

NG Afyon, 6-8 Eylül tarihlerinde Afyonkarahisar'da yapılacak Spor ve Motosiklet Festivali'nin ana sponsoru oldu.

NG Afyon, Spor ve Motosiklet Festival'in sponsoru oldu, System.String[]

NG Afyon, 6-8 Eylül tarihlerinde Afyonkarahisar'da yapılacak Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor ve Motosiklet Festivali'nin ana sponsoru oldu.


Afyonkarahisar'da bu yıl ikincisi organize edilecek festivalin ana sponsoru NG Afyon Hotels oldu. NG Afyon Spor ve Motosiklet Festivali'nin sponsorluğu için Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, desteklerinden dolayı NG Afyon Hotel Genel Müdürü Cenker Yılmaz'a teşekkür etti.


Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, yaptığı açıklamada, "NG Afyon Spor ve Motosiklet Festivali kapsamında sadece yarışlar değil, birçok etkinlikler yapılacak. Kamp alanından itibaren geniş bir etkinlik listemiz var. Çocuklarımız için motosiklet eğitiminin yanı sıra birçok çocuk etkinlikleri düzenleyeceğiz. Spor federasyonlarının etkinlikleri ve sponsorların ücretsiz aktiviteleri de festival kapsamında yer alacak. Fedon, Aleyna Tilki ve Murat Boz konserleri ziyaretçilerimizi bekliyor" dedi. - İSTANBUL

Motosiklet, Eylül, Afyon, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 01:27 Kaynak: İHA
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