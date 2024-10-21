NG HOTELS, 2024 World Luxury Awards'ta 12 Ödülün Sahibi Oldu - Son Dakika
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NG HOTELS, 2024 World Luxury Awards'ta 12 Ödülün Sahibi Oldu

NG HOTELS, 2024 World Luxury Awards\'ta 12 Ödülün Sahibi Oldu

2024 World Luxury Awards sonuçları açıklandı. NG Hotels, NG Sapanca, NG Enjoy, NG Afyon ve NG Phaselis Bay otelleri ile toplamda 12 ödül kazanarak lüks konaklama ve hizmet sektöründeki başarılarına yenilerini ekledi.

21.10.2024 13:34  Güncelleme: 13:38
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Dünyanın en prestijli turizm ödülleri arasında yer alan World Luxury Awards, otelleri deneyimleyen misafirlerin değerlendirmeleriyle dünya genelindeki en lüks otelleri belirliyor. 2024 ödüllerinde NG Hotels, otelleriyle çeşitli kategorilerde büyük başarılara imza attı.

• NG Afyon, "Dünyanın En İyi Termal Otel SPA'sı" dahil 2 ödül,

• NG Enjoy, "Avrupa'nın En İyi SPA Oteli" başta olmak üzere 3 ödül,

• NG Sapanca, "Avrupa'nın En İyi Wellness SPA'sı" dahil 2 ödül,

• NG Phaselis Bay,"Avrupa'nın En İyi Aile Oteli" başta olmak üzere 5 ödül ile taçlandırıldı.

Hediye Güral Gür: "Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmenin gururunu yaşıyoruz"

19 Ekim 2024 tarihinde Kuzey İrlanda'daki Galgorm Resort'ta düzenlenen törene, NG Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Hediye Güral Gür ve NG Phaselis Bay Genel Müdürü Cenker Yılmaz katıldı.

NG Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Hediye Güral Gür, prestijli ödüllere ilişkin açıklamasında NG Hotels'in misafir memnuniyetine verdiği önemin bir göstergesi olduğunu belirterek şu sözleri kaydetti:

"Toplamda 12 ayrı ödül almanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Bizi oylarıyla destekleyen tüm misafirlerimize, bu başarıya ulaşmamızda emeği geçen değerli ekip arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Misafirlerimizin memnuniyetini en öncelikli hedefimiz olarak belirledik ve bu doğrultuda çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemizin turizm sektörüne katkı sağlamaktan gurur duyuyor, daha birçok başarıya imza atacağımıza inanıyoruz."

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