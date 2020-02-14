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NG Kütahya 2020’de 350 milyon liralık fabrika yatırımı yapacak
14 dakika önce
NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Güral, her şeyin planladıkları gibi gitmesi durumunda 2020 yılı içerisinde 350 milyon dolarlık bir yatırımla sekizinci fabrikalarını açmayı planladıklarını söyledi.
NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Güral, her şeyin planladıkları gibi gitmesi durumunda 2020 yılı içerisinde 350 milyon dolarlık bir yatırımla sekizinci fabrikalarını açmayı planladıklarını söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 03:07
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