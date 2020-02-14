NG Kütahya 2020’de 350 milyon liralık fabrika yatırımı yapacak - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi NG Kütahya 2020’de 350 milyon liralık fabrika yatırımı yapacak - Son Dakika Ekonomi

NG Kütahya 2020’de 350 milyon liralık fabrika yatırımı yapacak

14 dakika önce

NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Güral, her şeyin planladıkları gibi gitmesi durumunda 2020 yılı içerisinde 350 milyon dolarlık bir yatırımla sekizinci fabrikalarını açmayı planladıklarını söyledi.

NG Kütahya 2020’de 350 milyon liralık fabrika yatırımı yapacak, System.String[]

NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Güral, her şeyin planladıkları gibi gitmesi durumunda 2020 yılı içerisinde 350 milyon dolarlık bir yatırımla sekizinci fabrikalarını açmayı planladıklarını söyledi.

Kütahya Seramik, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 03:07 
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