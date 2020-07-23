NGC'den 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı - Son Dakika

Niğde Gazeteciler Cemiyeti (NGC) Başkanı Alpaslan Düzgün, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Düzgün, mesajında, yazılı, görsel ve işitsel yayın kuruluşlarında görev alan tüm çalışanların basın bayramını kutladı.

Düzgün, mesajında şunları kaydetti:

"10 Ocak'lar ve 24 Temmuz'lar bizim için bayram günü değil, dayanışma günleridir. Basının ne kadar önemli olduğu 15 Temmuz hain darbe girişiminde bir kez daha görüldü. Ulusal ve yerel basın kuruluşları yaptıkları yayınlarla kahraman Türk halkını bilgilendirmiş ve darbecilerin baskısına rağmen susmayarak darbeye var gücü ile karşı çıkmıştır. Yapılan yayınlar darbecilerin planlarını ve oyunlarını bozarak darbe girişimini engellemiştir. Yaşanan menfur darbe girişimi gösterdi ki milli değerlere saygılı, kişi hak ve özgürlüklerini temel alan bir anlayışla görevini yerine getiren basın organları, demokrasinin en büyük güvencesidir. Milli iradeye vurulmak istenen bu kalkışmada, milli birlik ve bütünlüğümüzü koruyucu tutum ve yayınlarından dolayı basın mensuplarımız her türlü övgü ve takdiri hak etmektedir."