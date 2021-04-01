NGC'den Kaymakam Arısoy'a ziyaret - Son Dakika

Nazilli Gazeteciler Cemiyeti (NGC) Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Özmen ve yönetimi, Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy'u makamında ziyaret etti. Başkan Özmen, Kaymakam Arısoy'a cemiyetin yapacağı çalışmalar ve projeleri hakkında bilgiler verdi.

Kaymakamlık makamında sosyal mesafe kurullarına uygun olarak yapılan ziyaret esnasında Nazilli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ümit Özmen ve yönetim kurulu üyeleri, 1993 yılında kurulan cemiyetin kuruluşu, amaçları ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

"Şehri tanıtmaya hazırız"

Meslek Yasası başta olmak üzere İnternet Yasasının çıkması için adımlar atılacağını ifade eden Başkan Özmen, "Yerel basının yasal mevzuat ve kanunlardan kaynaklanan sorunlarının yanı sıra meslek yasası sorunları da mevcuttur. Bizler bu sorunların aşılması ve dile getirilmesi için yoğun çalışma yapacağız. Bunun yanı sıra şehrimizin tanıtımı için de görevimizi yerine getireceğiz. Şehrimizin ve yöremize ait ürünlerin tanıtımı için yapılacak çalışmalara her zaman hazırız" diye konuştu.

Sümer Vakfına destek istedi

Yeni göreve seçilen Gazeteciler Cemiyeti yönetiminin, gerçekleştirdiği ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, ilçede yeniden aktif hale getirilmeye çalıştığı Sümer Vakfı hakkında bilgiler verip gazetecilerden destek istedi.

NGC Başkanı Ümit Özmen'in Kaymakam Arısoy'a gerçekleştirdiği ziyarete Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakan Tekeoğlu, Genel Sekreter Ali Soydemir, Muhasip Üye Ayşe Aktaş Yönetim Kurulu Üyesi Metin Özden ve Denetim Kurulu Üyesi Eray Gökçe eşlik etti. - AYDIN