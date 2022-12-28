ABD'yi etkisi altına alan kutup soğukları sonrası dünyanın en büyük şelalesi Niagara'nın yarısı dondu - Son Dakika
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ABD'yi etkisi altına alan kutup soğukları sonrası dünyanın en büyük şelalesi Niagara'nın yarısı dondu

28.12.2022 11:22

ABD ile Kanada sınırı arasında bulunan Niagara Şelaleleri, ABD'de yaşanan, nesilde bir kez görülebilecek şiddetteki soğuklar nedeniyle kısmen buz tuttu.

ABD'nin kuzey eyaletlerinde kara ve hava taşımacılığında aksamalara neden olan şiddetli soğuk ve kar fırtınası, Niagara Şelalelerine ev sahipliği yapan Niagara Falls şehirlerinde de etkili oluyor.

1932'DE TAMAMI DONMUŞTU

Şelaleyi içinde barındıran parkın tamamının kar ve buzla kaplanması, Niagara'nın büyülü halini görmek isteyen birkaç turistin ziyaretine engel olamadı. 1932 yılındaki şiddetli kutup soğukları nedeniyle tamamının donduğu bilinen Niagara'nın tekrar donma ihtimaline karşı cep telefonlarıyla etrafı görüntüleyen doğa tutkunları, şelaleye karşı çekildikleri hatıra fotoğraflarının ardından buz tutan parktan temkinli adımlarla ayrıldı.

Kutup soğuklarından, dünyanın en büyük şelalesi Niagara da nasibini aldı! Yarısı dondu

YABAN HAYATI TEHLİKEDE

Niagara Şelaleleri Parkı'nın yaban hayatını temsil eden en küçük üyelerinden siyah sincap ise açlık ve susuzluğunu civardaki her şeyin buzla örtülü olması nedeniyle eline aldığı bir kar parçasını kemirerek gidermeye çalıştı.

Kutup soğuklarından, dünyanın en büyük şelalesi Niagara da nasibini aldı! Yarısı dondu
Kutup soğuklarından, dünyanın en büyük şelalesi Niagara da nasibini aldı! Yarısı dondu
Kutup soğuklarından, dünyanın en büyük şelalesi Niagara da nasibini aldı! Yarısı dondu
Kutup soğuklarından, dünyanın en büyük şelalesi Niagara da nasibini aldı! Yarısı dondu
Kutup soğuklarından, dünyanın en büyük şelalesi Niagara da nasibini aldı! Yarısı dondu
Kutup soğuklarından, dünyanın en büyük şelalesi Niagara da nasibini aldı! Yarısı dondu
Kutup soğuklarından, dünyanın en büyük şelalesi Niagara da nasibini aldı! Yarısı dondu
Kutup soğuklarından, dünyanın en büyük şelalesi Niagara da nasibini aldı! Yarısı dondu
Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel ABD'yi etkisi altına alan kutup soğukları sonrası dünyanın en büyük şelalesi Niagara'nın yarısı dondu - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD'yi etkisi altına alan kutup soğukları sonrası dünyanın en büyük şelalesi Niagara'nın yarısı dondu - Son Dakika
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