Nice, Fransız orta saha Schneiderlin'i transfer etti
Kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusunun transferi için Everton'la her konuda anlaşma sağlandığı belirtildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusunun transferi için Everton'la her konuda anlaşma sağlandığı belirtildi.
Sağlık kontrolünden geçen Schneiderlin'in Nice ile antrenmanlara çıkacağı ve uluslararası transfer sezonu açıldığında resmi imzaların atılacağı kaydedildi.
Everton'un 22 milyon sterlin bonservisle 2017'de Manchester United'dan transfer ettiği Schneiderlin, İngiliz ekibinde bu sezon 18 maçta forma giydi.
Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 06:53
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