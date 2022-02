Nick Cave & The Bad Seeds, 21 Ağustos'ta İstanbul'da konser verecek - Son Dakika

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), 50. kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında Nick Cave & The Bad Seeds'e ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

İKSV'den yapılan açıklamaya göre, uzun yıllar akıllarda kalan performansları ve "Red Right Hand", "Into My Arms", "Jubilee Street" gibi şarkılarıyla tanınan Nick Cave & The Bad Seeds, 21 Ağustos'ta Parkorman'da hayranlarıyla buluşacak.

İstanbul'da 2018'deki İstanbul Caz Festivali kapsamında konser veren Avustralyalı şarkıcı, söz yazarı, besteci, senaryo yazarı, şair ve aktör Nick Cave, müzik kariyeri boyunca çok sayıda sanatçıya ilham kaynağı oldu.

İstanbul'da yeni bir performansa imza atmaya hazırlanan Nick Cave & The Bad Seeds, 1984'teki ilk albümleri From Her To Eternity'den başlayarak toplam 17 stüdyo albümü kaydetti.