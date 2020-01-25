Nick Kyrgios epik maçtan zaferle ayrıldı! Rakibi Nadal... - Son Dakika
Son Dakika Spor Nick Kyrgios epik maçtan zaferle ayrıldı! Rakibi Nadal... - Son Dakika Spor

Nick Kyrgios epik maçtan zaferle ayrıldı! Rakibi Nadal...

6 saat önce

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvada 6. güne akşam seansında yapılan maçlarla devam edildi.

Nick Kyrgios epik maçtan zaferle ayrıldı! Rakibi Nadal..., System.String[]

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvada 6. güne akşam seansında yapılan maçlarla devam edildi.


Tek erkeklerde 4 numaralı seribaşı Rus Daniil Medvedev, Avustralyalı Alexei Popyrin'i 6-4, 6-3 ve 6-2'lik setlerle 3-0 yenerek son 16 tenisçi arasına adını yazdırdı.


7 numaralı seribaşı Alman Alexander Zverev, İspanyol Fernando Verdasco'yu 6-2, 6-2 ve 6-4'lük setlerle 3-0 mağlup etti ve dördüncü tur biletini aldı.


23 numaralı seribaşı Avustralyalı Nick Kyrgios, büyük çekişmeye sahne olan maçta 16 numaralı seribaşı Rus Karen Khachanov'u 6-2, 7-6, 6-7, 6-7 ve 7-6'lık setlerle 3-2 yenerek 4. turda dünya 1 numarası İspanyol Rafael Nadal ile eşleşti.


Bertens ve Muguruza, son 16 isim arasında


Tek kadınlarda ise 9 numaralı seribaşı Hollandalı Kiki Bertens, üçüncü tur mücadelesinde Kazak Zarina Diyas'ı 6-2 ve 7-6'lık setlerle 2-0 mağlup etti.


Kariyerinde Wimbledon ve Fransa Açık şampiyonlukları bulunan İspanyol Garbine Muguruza da 5 numaralı seribaşı Ukraynalı Elina Svitolina'yı 6-1 ve 6-2'lik setlerle yenerek turnuva dışında bıraktı.

Fernando Verdasco, Nick Kyrgios, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 04:58 
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