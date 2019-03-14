Son Dakika Haberleri: Nicki Minaj Evlendi Mi?

Nicki Minaj Evlendi Mi?

1 saat önce

Nicki Minaj, erkek arkadaşı Kenneth Petty'yi 'kocam' diye tanımlayınca, ikilinin evlendiği izlenimi doğmasına neden oldu.

">
Nicki Minaj, erkek arkadaşı Kenneth Petty'yi 'kocam' diye tanımlayınca, ikilinin evlendiği izlenimi doğmasına neden oldu.
Kaynak: DailyMotion.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 12:01 

Nicki Minaj, Magazin
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR (1)


2 Erkek Çocuğuna Cinsel İstismarda Bulunan Kardinal, 6 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı Otelin 8'inci Katından Peş Peşe Atlayan İki Turist Hayatını Kaybetti

Yapımcı Mustafa Uslu, Aynı Günde Hem Baba Oldu Hem de Dede Kanal D'nin Yeni Dizisi Yüzleşme, Erken Final Yapıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.3.2019 13:54:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nicki Minaj Evlendi Mi?
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]