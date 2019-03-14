Nicki Minaj Evlendi Mi?
1 saat önce
Nicki Minaj, erkek arkadaşı Kenneth Petty'yi 'kocam' diye tanımlayınca, ikilinin evlendiği izlenimi doğmasına neden oldu.
Nicki Minaj, erkek arkadaşı Kenneth Petty'yi 'kocam' diye tanımlayınca, ikilinin evlendiği izlenimi doğmasına neden oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 12:01
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