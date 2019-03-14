Nicki Minaj Evlendi Mi?

Nicki Minaj, erkek arkadaşı Kenneth Petty'yi 'kocam' diye tanımlayınca, ikilinin evlendiği izlenimi doğmasına neden oldu.

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Nicki Minaj, erkek arkadaşı Kenneth Petty'yi 'kocam' diye tanımlayınca, ikilinin evlendiği izlenimi doğmasına neden oldu.

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