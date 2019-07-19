Son Dakika Haberleri: Nicki Minaj'ın iptal ettiği Suudi Arabistan konserine Janet Jackson çıktı
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Nicki Minaj'ın iptal ettiği Suudi Arabistan konserine Janet Jackson çıktı

53 dakika önce

ABD'li Nicki Minaj'ın iptal ettiği Suudi Arabistan konserine Janet Jackson çıktı.

Nicki Minaj'ın iptal ettiği Suudi Arabistan konserine Janet Jackson çıktı, System.String[]
ABD'li Nicki Minaj'ın iptal ettiği Suudi Arabistan konserine Janet Jackson çıktı.

ABD'li şarkıcı Nicki Minaj, 'çifte standart' tartışmalarının ardından 18 Temmuz'da gerçekleştirilecek olan Suudi Arabistan konserine katılmayacağını bildirmişti.

Suudi Arabistan konserini boykot eden Minaj'ın yerine Janet Jackson sahne aldı.

Cidde Dünya Festivali kapsamında 18 Temmuz'da sahneye çıkması planlanan Nicki Minaj, Suudi Arabistan'da muhafazakarlar ve kadın hakları savunucuları arasında çıkan tartışmalardan sonra konseri iptal etmişti. Bunun ardından Janet Jackson'ın sahne aldığı ifade edildi.

Konsere izlemek isteyen binlerce kişi saatler öncesinden konser alanında toplandı. - RİYAD
Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan, Janet Jackson, Nicki Minaj, Magazin

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 03:53 Kaynak: İHA
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