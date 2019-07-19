Nicki Minaj'ın iptal ettiği Suudi Arabistan konserine Janet Jackson çıktı
53 dakika önce
ABD'li Nicki Minaj'ın iptal ettiği Suudi Arabistan konserine Janet Jackson çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 03:53 Kaynak: İHA
ABD'li Nicki Minaj
'ın iptal ettiği Suudi Arabistan
konserine Janet Jackson
çıktı.
ABD'li şarkıcı Nicki Minaj, 'çifte standart' tartışmalarının ardından 18 Temmuz'da gerçekleştirilecek olan Suudi Arabistan konserine katılmayacağını bildirmişti.
Suudi Arabistan konserini boykot eden Minaj'ın yerine Janet Jackson sahne aldı.
Cidde Dünya Festivali kapsamında 18 Temmuz'da sahneye çıkması planlanan Nicki Minaj, Suudi Arabistan'da muhafazakarlar ve kadın hakları savunucuları arasında çıkan tartışmalardan sonra konseri iptal etmişti. Bunun ardından Janet Jackson'ın sahne aldığı ifade edildi.
Konsere izlemek isteyen binlerce kişi saatler öncesinden konser alanında toplandı. - RİYAD
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum Trump bu kez bilgisizliğiyle gündeme geldi: Orası neresi? Altının ons fiyatı son 6 yılın en yüksek seviyesini gördü! İşte güncel fiyatlar Yunanistan, Türkiye'yi S-400 konusunda ABD'ye şikayet edip her konuda yardım istedi