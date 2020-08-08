Nicolas Anelka'dan Fenerbahçe açıklaması

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Nicolas Anelka'nın hayatını anlatan belgeselde sarı lacivertli kulübe sadece 45 saniye yer verilmişti.

94 dakikalık belgeselde Fenerbahçe günlerinin çok az olmasının nedeni merak edilirken Anelka, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile konuya açıklık getirdi.

Anelka, Fenerbahçe ile ilgili hazırlanan kısımların yapımcı tarafından kesildiğini söylerken ilerleyen günlerde Fenerbahçe günlerinin de yer alacağını söyledi.

Fransız eski futbolcu, paylaşımında şu sözleri kullandı;