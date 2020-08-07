Nicolas Anelka'nın belgeselinde Fenerbahçe'ye 1 dakika bile ayrılmadı!

Dünya futbolunun en yetenekli golcülerinden ve en sıradışı karakterlerinden biri olan Nicolas Anelka'nın Netflix'te yayınlanan belgeseli büyük ilgi görürken Fransız yıldızın Fenerbahçe dönemine 1 dakika bile yer verilmemesi ise büyük tepki çekti.

94 dakikalık belgeselin açılışında Anelka'nın üzerinde Fenerbahçe formalı bir karakterin bulunduğu tişört dikkat çekerken bu görüntü beklentileri yükseltmesine rağmen 1.5 yıl forma giydiği sarı lacivertlilerle ilgili döneme ise sadece 45 saniye yer verildi.

KANARYA İÇİN 'REAL MADRID' GİBİ YORUMU

45 saniye içinde ise sadece uçaktan inişi, havalanında taraftarların karşılaması ve Fenerbahçe Sportif Direktörü Volkan Ballı'nın birkaç cümlesi ile birlikte Fenerbahçeli formalı birkaç fotoğrafı ve Anelka'nın "Fenerbahçe'de sürekli olan tutku ve baskı bana Real Madrid'i hatırlattı" sözlerine yer verildi.

GÖRÜNTÜSÜ YOK

7 milyon Pound'a geldiği Kanarya'da 57 resmi maça çıkıp 16 gol, 14 asist yapmasına rağmen sarı lacivertli forma ile bir maç görüntüsünün olmaması dikkatlerden kaçmadı. Bu durumun ise belgesel yapımcılarının beIN Sports'tan Anelka'nın maç görüntülerin istendiğini ancak yayıncı kuruluştan izin çıkmadığı öğrenildi.

Futbolu bırakan Anelka'nın hayatını anlatan ve Netflix'te yayımlanan belgesel, kısa sürede büyük ilgi çekti ve platformun trend listesinde üst sıralarda yer aldı.

Fransız eski futbolcu'nun ev yaşantısının yer aldığı belgeselde, Anelka'nın eski takım arkadaşları ve çocukluktan bu yana tanıdığı insanların görüşleri de bulunuyor.