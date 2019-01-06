Son Dakika Haberleri: Nicolas Isimat-Mirin, Beşiktaş'ta

Nicolas Isimat-Mirin, Beşiktaş'ta

33 dakika önce

Beşiktaş Kulübü, futbolcu Nicolas Isimat-Mirin'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Nicolas Isimat-Mirin, Beşiktaş'ta, System.String[]
Beşiktaş Kulübü, futbolcu Nicolas Isimat-Mirin'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbol takımımız, devre arası transfer çalışmaları kapsamında Fransız savunma oyuncusu Nicolas Isimat-Mirin'i kadrosuna kattı. Beşiktaş'ımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Nicolas Isimat-Mirin'e başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 04:32 Kaynak: AA

Futbol, Beşiktaş Spor Kulübü, Beşiktaş, Spor
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