Nicolas Isimat-Mirin, Beşiktaş'ta
33 dakika önce
Beşiktaş Kulübü, futbolcu Nicolas Isimat-Mirin'i kadrosuna kattığını duyurdu.
Beşiktaş Kulübü
, futbolcu Nicolas Isimat-Mirin'i kadrosuna kattığını duyurdu.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbol
takımımız, devre arası transfer çalışmaları kapsamında Fransız savunma oyuncusu Nicolas Isimat-Mirin'i kadrosuna kattı. Beşiktaş'ımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Nicolas Isimat-Mirin'e başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 04:32 Kaynak: AA
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Nicolas Isimat Mirin Resmen Beşiktaş'ta
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