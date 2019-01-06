Son Dakika Haberleri: Nicolas Isimat-Mirin Sağlık Kontrolünden Geçti

Nicolas Isimat-Mirin Sağlık Kontrolünden Geçti

12 dakika önce

İSTANBUL / DHABeşiktaş'ın kadrosuna kattığı Fransız savunma oyuncusu Nicolas Isimat-Mirin sağlık kontrolünden geçti.

Nicolas Isimat-Mirin Sağlık Kontrolünden Geçti, System.String[]
İSTANBUL/ DHA

Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Fransız savunma oyuncusu Nicolas Isimat-Mirin sağlık kontrolünden geçti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre; detaylı kan tetkikleri yapılan Mirin; ortopedi, iç hastalıklar, göz, kulak-burun- boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 04:36 Kaynak: DHA

Beşiktaş, DHA, Spor
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