Nicolas Isimat-Mirin Sağlık Kontrolünden Geçti
12 dakika önce
İSTANBUL / DHABeşiktaş'ın kadrosuna kattığı Fransız savunma oyuncusu Nicolas Isimat-Mirin sağlık kontrolünden geçti.
İSTANBUL/ DHA
Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Fransız savunma oyuncusu Nicolas Isimat-Mirin sağlık kontrolünden geçti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre; detaylı kan tetkikleri yapılan Mirin; ortopedi, iç hastalıklar, göz, kulak-burun- boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 04:36 Kaynak: DHA
Corinthians, Beşiktaş'ın Şilili Oyuncusu Enzo Roco'ya Talip Oldu
Beşiktaş'ın Alman Kalecisi Loris Karius: Adını Bile Duymadığım Kadınlarla Beni Yan Yana Yazıyorlar
Beşiktaş'ın Yıldızı Ricardo Quaresma, Portekiz Basınına Tepki Gösterdi: Google Translate Kullanın
Nicolas Isimat Mirin Resmen Beşiktaş'ta