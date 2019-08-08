Son Dakika Haberleri: Nicolas Pepe: 'Ben Kaleci Oldum'
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Nicolas Pepe: 'Ben Kaleci Oldum'

33 dakika önce

Yeni imza Nicolas Pepe gençliği ve daha önce saldırmadan önce nasıl gol oynadığını anlatıyor.

Yeni imza Nicolas Pepe gençliği ve daha önce saldırmadan önce nasıl gol oynadığını anlatıyor.
Pepe, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 04:55 
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