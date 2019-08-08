Nicolas Pepe: 'Ben Kaleci Oldum'
33 dakika önce
Yeni imza Nicolas Pepe gençliği ve daha önce saldırmadan önce nasıl gol oynadığını anlatıyor.
Yeni imza Nicolas Pepe
gençliği ve daha önce saldırmadan önce nasıl gol oynadığını anlatıyor.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 04:55
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