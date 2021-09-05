Nicolas Zalazar'dan ilk Bursaspor açıklaması - Son Dakika

Bursaspor'un yeni transferi Nicolas Zalazar, resmi açıklamanın gelmesinin ardından sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.

Bursaspor'un bu sezon gerçekleştirdiği en önemli transferler arasında gösterilen Nicolas Zalazar'dan ilk açıklama geldi. Arjantinli stoper, sosyal medya hesabından, Başkan Hayrettin Gülgüler'le sözleşme imzaladığı bir anı paylaşarak, yeşil-beyazlı kulübe teşekkür etti. Zalazar şu ifadeleri kullandı:

"Bursaspor Kulübü'ne tarihinin bir parçası olmama izin verdiği için minnettarım. Haydi Bursaspor"

(Barış Yalım/İHA)