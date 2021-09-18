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Nicole Rona, Beyaz Orkide şarkısındaki nakarat kısmının kendisine ait olduğu iddia edip Banu Alkan'a dava açtı - Son Dakika

Nicole Rona, Beyaz Orkide şarkısındaki nakarat kısmının kendisine ait olduğu iddia edip Banu Alkan'a dava açtı

18.09.2021 13:11

Şarkıcı Nicole Rona, Banu Alkan'ın Beyaz Orkide şarkısının nakarat kısmındaki sesin kendisine ait olduğunu iddia atti. Şarkının nakarat kısmında Banu Alkan'ın playback yaptığını iddia eden Rona sesini izin almadan kullandığını söyledi Alkan'a 75 bin TL'lik tazminat davası açtı.

Şarkıcı Nicole Rona avukatı İlyas Geyik aracılığıyla izin ve onayı alınmadan sesini kullandığını öne sürdüğü Banu Alkan'a Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi'ne tecavüzün refi ve tecavüzün meni davası açtı. Dava dilekçesinde, Rona'nın ses sanatçısı olduğu ve yaklaşık 9 yıl önce stüdyoda pilot okuma denilen yani deneme ses okuması yaptığı kaydedildi. Rona'nın bilgisi ve onayı dışında bu ses okumanın kaydedildiği ve Banu Alkan'ın bu ses okumayı onay almadan Beyaz Orkide adlı şarkısının nakarat kısmında kullandığı ileri sürüldü.

"KENDİ SESİYMİŞ GİBİ LANSE ETTİ"

Banu Alkan'ın 4 yılı aşkın süredir şarkıyı kendi eseri olarak kullandığı ve maddi kazanç elde ettiği anlatılan dilekçede, Alkan'ın nakarat ve özel okuma kısmı Nicole Rona'ya ait olan sesi izinsiz kullanarak kendi sesiymiş gibi lanse ettiği ve playback yaptığı öne sürüldü. Nicole Rona'nın bu hususu öğrenince noter aracılığıyla Alkan'a ihtar gönderdiği ve savcılığa şikayette bulunduğu, buna ilişkin soruşturmanın ise halen devam ettiği belirtildi.

Nicole Rona, Beyaz Orkide şarkısındaki nakarat kısmının kendisine ait olduğu gerekçesiyle Banu Alkan'a dava açtı
Nicole Rona

AFRODİT'E 75 BİN TL'LİK TAZMİNAT DAVASI AÇTI

Söz konusu soruşturma dosyasına gelen bilirkişi raporunda da nakarat kısmında müvekkilin sesinin kullanıldığının tespit edildiği iddia edildi. Banu Alkan'ın, Nicole Rona üzerinden haksız kazanç elde etmeye devam ettiği iddia edilen dilekçede, 25 bin TL maddi ve 50 bin TL manevi olmak üzere toplam 75 bin TL tazminat talep edildi.

Nicole Rona, Beyaz Orkide şarkısındaki nakarat kısmının kendisine ait olduğu iddia edip Banu Alkan'a dava açtı

Türk Lirası, Banu Alkan, Pilot, Magazin, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Magazin Nicole Rona, Beyaz Orkide şarkısındaki nakarat kısmının kendisine ait olduğu iddia edip Banu Alkan'a dava açtı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Nicole Rona, Beyaz Orkide şarkısındaki nakarat kısmının kendisine ait olduğu iddia edip Banu Alkan'a dava açtı - Son Dakika
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