Nida Ateş İle Türkü Şöleni
1 saat önce
Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestrası, 'Aşıklarımızın Anısına, Uzun İnce Bir Yoldayım' temalı konserde, Türk Halk Müziği'nin güçlü sesi usta sanatçı Nida Ateş'i ağırladı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Halk Müziği Bölümü, sanatseverlere muhteşem bir müzik ziyafeti yaşattı. Atatürk Kongre Kültür Merkezi (Merinos AKKM) Orhangazi Salonu'nda, usta sanatçı Kemal Kamalı'nın şefliğinde gerçekleştirilen konsere, müziğin güçlü değerlerinin eserleri damgasını vurdu. Programın ikinci bölümünde ise konsere, Türk Halk Müziği'nin sevilen sesi Nida Ateş konuk oldu. Birbirinden güzel eserleri seslendirerek dinleyicilerini eşsiz bir türkü şöleniyle buluşturan Ateş'i, sanatseverler de alkışlarıyla ödüllendirdi. Konseri ilgiyle izleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürü Turgay Mercan, usta sanatçıyı tebrik etti. Ateş de konserin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 01:39 Kaynak: Bültenler
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