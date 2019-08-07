Nida Tunus'un cumhurbaşkanı adayı Savunma Bakanı Zubeydi
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Tunus parlamentosundaki üçüncü büyük parti Nida Tunus'un gelecek ay yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için Savunma Bakanı Abdulkerim ez-Zubeydi'yi aday gösterdi.
Tunus Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 05:14 Kaynak: AA
parlamentosundaki üçüncü büyük parti Nida Tunus'un gelecek ay yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için Savunma Bakanı Abdulkerim ez-Zubeydi'yi aday gösterdi. Savunma Bakanlığı görevinden istifa eden Zubeydi, başkent Tunus'taki Yüksek Seçim Komisyonu binasına gelerek cumhurbaşkanlığı adaylık başvurusunu yaptı. Zubeydi, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
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