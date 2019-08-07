Son Dakika Haberleri: Nida Tunus'un cumhurbaşkanı adayı Savunma Bakanı Zubeydi
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Nida Tunus'un cumhurbaşkanı adayı Savunma Bakanı Zubeydi

1 saat önce

Tunus parlamentosundaki üçüncü büyük parti Nida Tunus'un gelecek ay yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için Savunma Bakanı Abdulkerim ez-Zubeydi'yi aday gösterdi.

Tunus parlamentosundaki üçüncü büyük parti Nida Tunus'un gelecek ay yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için Savunma Bakanı Abdulkerim ez-Zubeydi'yi aday gösterdi. Savunma Bakanlığı görevinden istifa eden Zubeydi, başkent Tunus'taki Yüksek Seçim Komisyonu binasına gelerek cumhurbaşkanlığı adaylık başvurusunu yaptı. Zubeydi, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Tunus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 05:14 Kaynak: AA
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