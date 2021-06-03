Nidapark Küçükyalı Dükkanlarının 2. Fazı İçin Ön Satışa Başlandı! - Son Dakika

Nidapark Küçükyalı içerisinde yer alan ve lokasyonu ile ön plana çıkan dükkanlar 60 ay 0 vade farkı ve 1 yıl ötelemeli banka kredisiz, dosya masrafsız ve hayat sigortasız alınabiliyor.

Tahincioğlu'nun Emlak Konut GYO ile birlikte yürüttüğü, Anadolu yakasının en büyük karma kullanımlı projelerinden biri olan Nidapark Küçükyalı; 14 konut bloğu, 4 ofis kulesi ve1+1'den 5+1 dublekse kadar uzanan daire tipi seçenekleri ile ticaret - konut alanları, okul, meydan, hizmet ve park alanlarından oluşuyor. Nidapark Küçükyalı Heybeli, Nidapark Küçükyalı Kınalı, Nidapark Küçükyalı Burgaz, Nidapark Küçükyalı Sedef, Nidapark Küçükyalı Mahalle ve Nidapark Küçükyalı Büyükada (Multi Evler) olmak üzere 6 ayrı etap bulunan proje içerisinde aynı zamanda sağlıklı alışveriş konseptine uygun olarak planlanan 350 metre uzunluğundaki alışveriş caddesi Palladium Cadde Küçükyalı ticari üniteleri de yer alıyor.

Palladium Cadde Küçükyalı, Tüm İhtiyaçları Karşılayacak

Nidapark Küçükyalı projesinin içerisinde yer alan 350 m uzunluğundaki Palladium Cadde Küçükyalı, Anadolu yakasının yeni cazibe merkezi olacak. Palladium Cadde Küçükyalı'da tanınmış markalar, popüler restoran ve kafeler, eğlenceli oyun alanları yer alacak. Palladium Caddedeki mağaza çeşitliliği, alışveriş yapmak için dışarı çıkma zorunluluğunu ortadan kaldırıyor, tüm ihtiyaçları Nidapark Küçükyalı sakinlerinin ayağına getiriyor. Proje içerisinde kamuya açık alanlardaki fonksiyonlardan da tüm Küçükyalı yaşayanları faydalanabilecek.

Direkt Metro Bağlantısı ile Ulaşımda Kolaylık

İstanbul Anadolu yakasının en prestijli bölgelerinden biri olan Küçükyalı'da konumlanan projede lokasyon öne çıkıyor. E-5 Karayolunun üzerinde yer alan alışveriş caddesi Palladium Cadde Küçükyalı'nın ana meydanına bağlantısı yapılan Küçükyalı metro durağıyla ulaşımda konut ve ofis sahiplerine büyük kolaylık sağlıyor.

Nidapark Küçükyalı'nın E-5 Karayolu yan yolu üzerinde ve E-5 ile Bağdat Caddesi (minibüs yolu) arasında yer alması, Bostancı İskelesi'ne 3 km uzaklıkta bulunması, aynı zamandadeniz ulaşımına da kolay erişim imkânı yaratıyor. Sabiha Gökçen Havalimanına ise karayoluyla sadece 25 dakikada ulaşılabilen projenden, ilerleyen dönemde M4 Metro hattına ilave istasyonlarıneklenmesi ile Sabiha Gökçen Havalimanına ulaşımın daha da kısalması öngörülüyor.

Kolay ve tercih edilebilen ulaşım ağına sahip bu avantajlı konumunun da önemiyle proje yoğun ilgi görüyor.

Detaylı bilgi: https://www.tahincioglu.com/landingpage/

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