Son Dakika Haberleri: Niels Högel: Almanya'da 85 hastayı öldürmekten suçlu bulunan eski hemşireye ikinci müebbet hapis...
BBC
Son Dakika Dünya Haber

Niels Högel: Almanya'da 85 hastayı öldürmekten suçlu bulunan eski hemşireye ikinci müebbet hapis...

1 saat önce

Niels Högel'in "Almanya'nın 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük seri katili" olduğuna inanılıyor.

Niels Högel: Almanya'da 85 hastayı öldürmekten suçlu bulunan eski hemşireye ikinci müebbet hapis..., System.String[]

Almanya'da 85 kişiyi öldürmekten suçlu bulunan eski hemşire Niels Högel'e ikinci kez müebbet hapis cezası verildi. Högel'in "Almanya'nın 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük seri katili" olduğuna inanılıyor.

Niels Högel, 2015 yılında da iki ayrı cinayet suşundan ömür boyu hapis cezasına mahkum edilmişti.

Högel 1999 ve 2005 yılları arasında çalıştığı hastanede bazı hastalarını aşırı dozda ilaç vererek öldürmüştü.

Eski hemşirenin kalp yetmezliği ve dolaşım sorunlarına neden olan ilaçlar enjekte ettiği hastalardan bazılarını daha sonra kurtarmaya çalışarak iş arkadaşlarını etkilemeye çalıştığı yönünde haberler çıkmıştı.

Oldenburg kentindeki son duruşmada ise yargıç Sebastian Buehrmann, Högel'in seri cinayetlerinin anlamanın mümkün olmadığını belirterek, "İnsan aklı tüm bu eylemler karşısında iflas ediyor" dedi.

Ekim 2018'de başlayan davada, Delmenhorst ve Oldenburg kentlerinde çalışırken 100 kişiyi öldürmekle suçlanan Högel, 43 kişiyi öldürdüğünü itiraf etmişti.

Polis eski hemşirenin çok daha fazla kişiyi öldürmüş olacağını düşünüyor ancak cesetler yakıldığı için kanıtlara ulaşılamıyor.

'Hayata döndürme Rambosu' deniyordu

Högel dünkü duruşmada kurbanlarının yakınlarına, "Yıllardır yaptıklarım için hepinizden özür dilerim" dedi.

Alman gazetesi Bild'e konuşan Högel'in eski bir iş arkadaşı hastanede ona "Hayata döndürme Rambosu" dediklerini aktardı.

Bild'deki habere göre Högel, hastalara önce ilaç veriyor sonra onları hayata döndürmeye çalışıyordu.

Högel, 2005'te Delmenhorst'ta bir hastaya gizlice iğne yaparken yakalanmış, cinayete teşebbüs suçundan 7 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

2014'te 2 kişiyi daha öldürmek ve 2 hastayı da öldürmeye teşebbüs etmekle suçlanan Högel, ertesi yıl ömür boyu hapis cezasına çarptırılmış ve duruşma sırasında 30 hastayı aynı yolla öldürdüğünü itiraf etmişti.

Bunun üzerine soruşturma derinleştirilmiş, 130 hastanın mezarları açılarak cesetlerde testler yapılmıştı.

BBC
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 02:14 
Almanya, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yaprağı meyvesinden 10 kat pahalı - HATAY Seri katil Alman hemşireye ömür boyu hapis! Seri katil Alman hemşireye ömür boyu hapis Putin: Rusya 'Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'ndan çekilecek

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.6.2019 15:19:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Niels Högel: Almanya'da 85 hastayı öldürmekten suçlu bulunan eski hemşireye ikinci müebbet hapis...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]