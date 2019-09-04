Nıelsen, 9 baykuş ödülü ile yine zirvede!

Nielsen bu sene de büyük bir başarı göstererek Tüketici Araştırmaları, Perakende Ölçüm Hizmetleri ve Analitik Danışmanlık projeleriyle 9 ödül birden aldı.

"Nielsen ekibi olarak, bizler için en büyük ödül müşterilerimizin memnuniyeti."

Kazanılan ödüllerle ilgili olarak açıklama yapan Nielsen Türkiye Genel Müdürü Didem Şekerel Erdoğan "Nielsen markasının ve uzmanlığının, hem Türkiye'de hem de globalde araştırma sektörüne objektiflik, emek, güvenilirlik ve tutku katan bir şirket olduğunun bilincindeyiz. Bu vizyon ve sorumluluk ile projelerimize de büyük emek veriyoruz. Müşterilerimize en iyiyi sunduğumuzun bir göstergesi olduğunu da düşündüğümüz Baykuş Ödüllerine birbirinden değerli ödüllerle damgamızı vurmak, bizim için büyük mutluluk." şeklinde konuştu. Şekerel Erdoğan "Bizler için, Nielsen ekibi olarak en büyük ödül müşterilerimizin memnuniyetidir. Müşteri odaklı yaklaşımımızla, ekiplerimizle birlikte müşterilerimize destek olmak her zaman önceliğimizdir. Bu sorumluluk ve motivasyonla, çalışmalarımızı her gün aynı özenle ve tutkuyla gerçekleştirmeyi sürdüreceğiz." dedi.

16 kategoride 188 proje yarıştı, ödülleri Nielsen topladı.

Bu yıl yedincisi gerçekleştirilen Baykuş Ödüllerinde; araştırma, araştırmaveren, reklam, reklamveren, akademisyen, pazarlama ve medya sektöründen toplam 21 jürinin, 2 gün boyunca yaptığı değerlendirmeler sonucunda ödüller verildi. Alışverişçi, Eşitlikçi, Genç, Global, İçgörülü, İnovatif, İnatçı, İtibarlı, Memnun, Meraklı Metodik, Sendikal, Sosyal, Usta, Akademik ve Vizyoner Baykuş kategorileri olmak üzere toplam 16 kategoride 188 projenin yarıştığı Baykuş Ödüllerinde dünyanın önde gelen araştırma şirketi Nielsen, farklı markalar için gerçekleştirdiği, önemli çalışmalarla 9 Baykuş Ödülü'ne layık görüldü.

Nielsen; farklı markalar için araştırdı, Baykuş Ödüllerine imza attı…

Nielsen, Türk Hava Yolları için yaptığı "Karakterini Seç, Uçuşa Geç!", "Yukarı ve İleri" ve "Yükseğe Daha Yükseğe…", PepsiCo Türkiye için gerçekleştirdiği "Usta Pilotlar Zor Pistlerde Başarıyı Kuruşu Kuruşuna Hesap Eder" ve "Yeni Kıtalar Atlası – Dijital Mecrada Milyonlarca Fersah: Yolculuğa Nereden Başlanacak?", Coca Cola için hayata geçirdiği "Dünü, Bugünü ve Yarınıyla Evdeki Hesabı Çarşıya Uyduran İndirim Marketlerini Anlamak" ve "Bakkaldan Al İçgörüyü!", P&G için yaptığı "Bas Bas Paraları Leyla'ya", Gıda Güvenliği Derneği için hazırladığı "Taze Mi, Bayat Mı? Gıda Ambalajlarını Anlayarak Gıda Kaybına Meydan Okumak" ödüllü projeleri ile geceye imzasını attı.