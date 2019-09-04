Son Dakika Haberleri: Nielsen’e 9 ödül birden!
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Nielsen’e 9 ödül birden!

1 saat önce

Baykuş Ödüllerinde araştırma şirketi Nielsen, farklı markalar için gerçekleştirdiği, önemli çalışmalarla 9 Baykuş Ödülü'ne layık görüldü.

Nielsen’e 9 ödül birden!, System.String[]

Baykuş Ödüllerinde araştırma şirketi Nielsen, farklı markalar için gerçekleştirdiği, önemli çalışmalarla 9 Baykuş Ödülü'ne layık görüldü.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 05:29 
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