Nielsen’e 9 ödül birden!
1 saat önce
Baykuş Ödüllerinde araştırma şirketi Nielsen, farklı markalar için gerçekleştirdiği, önemli çalışmalarla 9 Baykuş Ödülü'ne layık görüldü.
Baykuş Ödüllerinde araştırma şirketi Nielsen, farklı markalar için gerçekleştirdiği, önemli çalışmalarla 9 Baykuş Ödülü'ne layık görüldü.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 05:29
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a görev onayı verenlerde 10 puanlık düşüş var Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları İstanbul Bilgi Üniversitesi, Can Holding'e satıldı Kürt İdris'in, Bülent Ersoy'un "Silahını ver" teklifine verdiği efsane yanıt