Nıelsen, Türkiye'de hızlı tüketim ve e-ticaretteki son trendleri açıkladı

Nielsen, İstanbul'daki Point Hotel Barbaros'ta hayata geçen, perakende sektörünün bu özel buluşmasında "Türkiye'de FMCG Trendleri ve E-ticaret" konulu bir sunum yaparak önemli bilgiler verdi. Nielsen, sektöre değer katacak FMCG E-ticaret Paneli'nin de lansmanını yaptı.

Sunumda Nielsen Türkiye Genel Müdürü Didem Şekerel Erdoğan ve Nielsen Perakende Hizmetleri Direktörü İlker Unutkan birlikte dijital dönüşüm ve e-ticaret ile ilgili bilgilerini paylaştı.

Ülkemizde E-ticaret %38 büyüdü.

Didem Şekerel Erdoğan, Nielsen 2018 Küresel E-Ticaret Rapor'una göre, dünya genelinde E-ticaretin, 2018 yılında bir önceki yıla göre %18 büyüme kaydederek 2.9 trilyon dolarlık bir büyüklüğe ulaştığını açıkladı. Bu rakam, tüm küresel perakende satışların %12'sine karşılık geliyor. Burada, E-ticaretin toplam ticaretteki payı olarak öne çıkan bölgelere baktığımızda, Asya Pasifik ve Kuzey Amerika bölgelerinin başı çektiğini görüyoruz. Asya Pasifik bölgesi, aynı zamanda %30'u aşan büyümesiyle küresel E-ticaretin motor gücü olarak öne çıkıyor." dedi.

Ülkemizde E-ticaretin 2018'deki payı %5.3, büyümesi ise %38 olduğunu belirten Şekerel Erdoğan, diğer bir deyişle, Asya Pasifik bölgesinden bile daha çok büyüdük dedi. Türkiye FMCG (Hızlı Tüketim Ürünleri) kategorilerindeki online alışveriş payının %2'ye ulaştığını paylaşan Şekerel Erdoğan bu alanda büyüme potansiyeli olduğunu ifade etti.

Türkiye daha dijital ve internette daha fazla zaman geçiriyor.

Etkinlikte, "Türkiye'de E-ticaretin yaşadığı büyüme ve dönüşümün tesadüf olmadığını, bunun önemli bir altyapıya sahip olduğunu görmekteyiz." diyerek söze başlayan Nielsen Perakende Hizmetleri Direktörü İlker Unutkan, "Türkiye, kentli nüfus yapısı ve dünya ortalamasının çok üzerinde internet penetrasyonuyla öne çıkıyor. İnternette geçirilen süre yaklaşık 7 saatle ABD ve Çin'in üzerinde. Online alışverişte çok önemli bir role sahip olan mobil telefon penetrasyonu ve kullanıcı sayısında da küresel ortalamanın üzerinde bir seviyede bulunmaktayız." şeklinde konuştu. Araştırmaya göre Türkiye'nin mobil ve dijital alandaki bu güçlü yapısı, nüfusun sadece bir bölümünün yoğun kullanımından da kaynaklanmıyor. Türkiye'de tüm nüfus kuşakları ve kültür grupları hızla dijitalleşiyor.

Türk kullanıcılar sosyal medyada paylaşım yapmayı seviyor.

İlker Unutkan'a göre, ülkemizde mobil ve internet penetrasyonundaki yüksek seviye, sosyal medya kullanımında da yansıma buluyor. Unutkan, Türk insanının sosyal medya kullanıcı penetrasyonunda küresel ortalamanın çok üzerinde olduğunu ifade ederken "Sosyal medyada ABD ve Çin'in yaklaşık bir buçuk katı kadar bir süre harcamaktayız. Bu durum kullanıcı sayılarına da yansıyor: Dünyanın en büyük 18. nüfusu olan Türkiye, Facebook kullanıcı sayısında 9., Instagram kullanıcı sayısında da 5. sırada bulunmakta." dedi. Raporda, son dönemdeki yenilikler arasında yer alan sesli arama ve sesli komut alanında da Türkiye'nin yüksek bir penetrasyonla, bu özelliği nüfusuna oranla en çok kullanan 6. ülke olduğunun altını çizdi.

Türkiye günde ortalama 7 saatini internette geçiriyor.

Nielsen Türkiye Genel Müdürü Didem Şekerel Erdoğan, Nielsen'in 2019 yılı E-Ticaret Raporu'na göre Türkiye'de internette geçirilen ortalama sürenin, küresel araştırmalarla paralel biçimde günde ortalama 7 saat olduğunu ifade etti. Türkiye'de online alışverişçiler, ayda ortalama 4 kez online alışveriş yaparken, her gün alışveriş yapan %4'lük bir grup olduğunu da belirtti. Online alışverişte hangi kanalların daha çok kullanıldığına da değinen Şekerel Erdoğan "Online alışverişte özellikle akıllı cep telefonlarının açık ara lider olduğunu görmekteyiz. Son yıllarda artan akıllı telefon kullanım oranının, online alışverişin büyümesine pozitif etkide bulunduğunu söyleyebiliriz." dedi.

Online alışverişte promosyon ve indirimler belirleyici oluyor.

Nielsen Perakende Hizmetleri Direktörü İlker Unutkan, online alışverişçilerin "seçici" bir kitle olduğunu vurguladı. Unutkan "Çünkü online alışverişçilerin çok büyük bir kısmı, satın alma kararı vermeden önce genelde kapsamlı bir ürün araştırması ve değerlendirmesi yapıyor, alışverişlerini önceden planlıyor. Öte yandan online alışverişçilerin %86'sının satın alma eğilimlerinde promosyon ve indirimler belirleyici oluyor, buna paralel olarak da marka sadakatleri düşük." şeklinde konuştu.

Fiyat, çeşit ve hız online alışverişin avantajları…

İlker Unutkan, online alışverişçinin alışveriş motivasyonları arasında ilk sırada fiyat kriterinin bulunduğunu söyledi. Unutkan "Fiyat kategorisini, çeşit ve hız takip ediyor. Ürünleri görmek ve dokunmak isteği bir diğer bariyer olarak öne çıkarken, site güvenilirliği üçüncü en büyük bariyer olarak dikkat çekiyor." dedi.

Online alışverişle en çok giyim ve ayakkabı alıyoruz…

Didem Şekerel Erdoğan, Nielsen'in 2019 yılı E-Ticaret Raporu'nda, Türkiye'de en çok online alışveriş yapılan ilk 5 kategori içinde giyim/ayakkabı, teknoloji/elektronik, kişisel bakım/kozmetik, kitap/müzik/film ve yemek siparişi öne çıkıyor. Alışveriş frekansı açısından ayda ortalama 4 kez ile yemek siparişi ve market gıda ürünlerinin ağırlıkta olması dikkat çekiyor diye ifade etti.

Nielsen, FMCG E-Ticaret Paneli'ni tanıttı.

Nielsen, Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği'nin etkinliğinde, perakende sektörüne önemli veriler sağlamak üzere geliştirdiği FMCG E-Ticaret Paneli'nin detaylarını paylaştı. Nielsen Türkiye Genel Müdürü Didem Şekerel Erdoğan, "Hızla gelişen ve zenginleşen FMCG E-Ticaret Panelimizde şu anda bebek bakım, kişisel bakım ve ev temizlik ana grupları altında toplam 18 kategori yer almaktadır." şeklinde paylaştı. Panel kapsamında yer alan kategorilerde E-ticaret kanalının etkili bir büyüme performansı kaydettiğini ifade eden Şekerel Erdoğan, FMCG satışları içinde E-ticaretin aldığı oranın belirli kategorilerde 2 katına çıktığını, bazı kategorilerde ise bu oranın %10'lara ulaştığını söyledi.