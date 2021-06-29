Nier Reincarnation İçin Resmi Çıkış Tarihi Açıklandı - Son Dakika

Square Enix bugün, Nier Reincarnation isimli mobil Nier oyununun küresel çıkış tarihini açıkladı. Oyun, 28 Temmuz'da Android ve iOS için uluslararası olarak piyasaya sürülecek. Google Play Store veya Apple App Store üzerinden ön kayıt işlemleri açıldı. , oynaması ücretsiz olacak ancak mikro işlemlere ve mücevher adı verilen oyun içi para birimine sahip olacak.

Yeni oyun, orijinal Nier ve devam oyunu olan Nier: Automata ile aynı evrende geçecek. Oyunun resmi açıklaması şöyle:

"Bir kız soğuk bir taş zeminde uyanır. Kendini gökyüzüne dokunan binalarla dolu sonsuz engin bir yerde bulur. Kendine anne diyen gizemli bir yaratık tarafından yönlendirilerek yeni çevresini keşfetmeye başlar. Kaybettiklerini geri almak ve günahlarının kefaretini ödemek için bu bilinmeyen yaratılış yerinde bir yolculuğa çıkar. Kafes olarak bilinen bir yeri keşfet."

Nier Reincarnation Play Store açıklaması, bu yeni Nier oyununu bir "RPG" olarak tanımladı ve ana karakterin savaş senaryolarında sizin için savaşacak bir karakter destesine sahip olabileceğini onayladı. IGN, isimsiz kızı ve Mama'yı, Kafes'i keşfederken gösteren bir kaç dakikalık oynanış videosu yayınladı. Ana düşman, "zırhlı bir şövalye, aynı zamanda dilsiz bir böcek" olarak tanımlanan ve bir tür amacı varmış gibi görünen "Kara Canavar" isimli bir karakter olacak.

Nier Reincarnation, Şubat ayında Japonya'da piyasaya sürüldü ve bugün Square Enix, bir basın açıklamasıyla küresel çıkış tarihini açıkladı. Şirket ayrıca ön kayıt sürecini nasıl teşvik ettiğini de açıkladı. Ön kayıt yaptıran kullanıcılar, bir miktar oyun içi para birimi ile ödüllendirilecek.

Şirkete göre ön kayıt yaptıran kullanıcı sayısı arttıkça, tüm kullanıcılar için oyun içi ödüller de artacak. Şirket, planlanan ön sipariş bonuslarının bir listesini hazırladı ve dağıtılacak her bonus için kaç kullanıcının kaydolması gerektiğini ve hangi bonus hedeflerine ulaşıldığını görebilirsiniz.