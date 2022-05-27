Nif Çayı, kamyondan dökülen atıklar nedeniyle kırmızı akmış - Son Dakika
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Nif Çayı, kamyondan dökülen atıklar nedeniyle kırmızı akmış

27.05.2022 10:26
Nif Çayı, kamyondan dökülen atıklar nedeniyle kırmızı akmış

MANİSA'da kırmızıya dönen Nif Çayı'na, iki noktada kamyondan atık döküldüğü belirlendi.

MANİSA'da kırmızıya dönen Nif Çayı'na, iki noktada kamyondan atık döküldüğü belirlendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nce sudan alınan numunelerle ilgili inceleme sürerken, kamyon ve şoförün belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinden doğan, Manisa'nın Turgutlu, Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerindeki Gediz Ovası'ndan geçerek İzmir Körfezi'ne dökülen Nif Çayı'nın renginin 23 Nisan'da kırmızıya dönmesi, bölge çiftçilerini tedirgin etti. Cep telefonlarının kameralarıyla görüntü çeken çiftçilerin ihbarıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkilileri, sudan numune alarak inceleme başlattı. Yetkililer, numuneyle ne döküldüğünün tespitini yaparken, jandarma da bölgedeki kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı. Jandarmanın yaptığı çalışma sonrası Nif Çayı'na, Kemalpaşa'daki iki ayrı noktadan kamyondan atık döküldüğü saptandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nce sudan alınan numunelerle ilgili inceleme sürerken, jandarma da kamyonun ve şoförün belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


Nif Çayı, kamyondan dökülen atıklar nedeniyle kırmızı akmış
Nif Çayı, kamyondan dökülen atıklar nedeniyle kırmızı akmış
Nif Çayı, kamyondan dökülen atıklar nedeniyle kırmızı akmış
Nif Çayı, kamyondan dökülen atıklar nedeniyle kırmızı akmış
Nif Çayı, kamyondan dökülen atıklar nedeniyle kırmızı akmış
Nif Çayı, kamyondan dökülen atıklar nedeniyle kırmızı akmış
Nif Çayı, kamyondan dökülen atıklar nedeniyle kırmızı akmış
Nif Çayı, kamyondan dökülen atıklar nedeniyle kırmızı akmış
Nif Çayı, kamyondan dökülen atıklar nedeniyle kırmızı akmış
Nif Çayı, kamyondan dökülen atıklar nedeniyle kırmızı akmış
Nif Çayı, kamyondan dökülen atıklar nedeniyle kırmızı akmış
Nif Çayı, kamyondan dökülen atıklar nedeniyle kırmızı akmış
Nif Çayı, kamyondan dökülen atıklar nedeniyle kırmızı akmış
YORUMLAR
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Turgutlu'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklu Turgutlu'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklu Yakalaması bulunan 2 şahıs jandarmadan kaçamadı Yakalaması bulunan 2 şahıs jandarmadan kaçamadı
Kaynak: DHA

İklim Değişikliği, Turgutlu, 23 Nisan, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nif Çayı, kamyondan dökülen atıklar nedeniyle kırmızı akmış - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nif Çayı, kamyondan dökülen atıklar nedeniyle kırmızı akmış - Son Dakika
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