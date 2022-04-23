NİF ÇAYI KIRMIZI AKTI; ÇİFTİ TEDİRGİN OLDU - Son Dakika
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NİF ÇAYI KIRMIZI AKTI; ÇİFTİ TEDİRGİN OLDU

23.04.2022 15:51

MANİSA'da Nif Çayı'nın suyunun kırmızıya dönmesi, çiftçileri tedirgin etti.

MANİSA'da Nif Çayı'nın suyunun kırmızıya dönmesi, çiftçileri tedirgin etti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkilileri, sudan numune alarak inceleme başlattı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinden doğan, Manisa'nın Turgutlu, Şehzadeler ve Yunusemre ilçesindeki Gediz Ovası'na içindeki tarlalardan geçerek İzmir Körfezi'ne dökülen Nif Çayı'nın suyunun bu sabah saatlerinde kırmızı renge dönmesi bölge çiftçilerini tedirgin etti. Cep telefonlarıyla görüntü çeken çiftçilerin ihbarı üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkilileri, sudan numune alarak inceleme başlattı.

'SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ'

Şehzadeler ilçesi Karaoğlanlı Mahalle Muhtarı Hakan Kara, 'Sabah saatlerinde farkına vardık. Su yoğun bir koku, yoğun bir renk, bayrak kırmızısı akıyordu. Biz burada tarımla uğraşıyoruz. Özellikle de organik tarım yapıyoruz ama bu şartlarda zor. Yetiştirdiğimiz ürünler içerisinde kimyasal katkı olduğu için yurt dışından geri dönüyor. Kuzey yarım kürenin ilk kirazı burada yetişiyor. Bu su sondajlarımıza ve içme sularımıza bulaşıyor. Bu artık kronikleşmiş bir rahatsızlığa döndü. Yaklaşık 30 yıldır uğraşıyoruz, bir yol alamadık. Cumhurbaşkanımız, Tarım ve Orman Bakanımız, Çevre ve Şehircilik Bakanımızın bu duruma el atarak, sorunumuzun çözüme kavuşturmalarını istiyoruz. Suda görüldüğü üzere bir kaplumbağa, kurbağa dahi yaşamıyor. Biz biran evvel buranın eski haline getirilmesini ve temizlenmesini istiyoruz. İlgili kurumlara haber verdik. Manisa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nden yetkililer gelerek sudan numune aldı. Oradan gelecek sonuca göre suyu kirletenler hakkında suç duyurusunda bulunacağız diye konuştu.

Sabah saatlerinde tarlasına gelince gördüğü manzara karşısında şoke olduğunu belirten Mustafa Doğru (59) ise, 'Bugün saat 10.00 sıralarında tarlama geldiğimde çayın rengi kıpkırmızıydı. Daha önce hiç bu şekilde görmemiştim. Kokusu da vardı. Bunu yıllardan beridir çekiyoruz ama bu defa ki çok anormal bir şeydi. Teknolojinin bu kadar ilerlediği bir dönemde çayların bu hali gerçekten üzüyor. Ceza bir çare değil. Milyonluk yatırımları yapan insanlar, bunun arıtmasını da yapar diye konuştu. (DHA)

NİF ÇAYI KIRMIZI AKTI; ÇİFTİ TEDİRGİN OLDU
NİF ÇAYI KIRMIZI AKTI; ÇİFTİ TEDİRGİN OLDU
NİF ÇAYI KIRMIZI AKTI; ÇİFTİ TEDİRGİN OLDU
NİF ÇAYI KIRMIZI AKTI; ÇİFTİ TEDİRGİN OLDU
NİF ÇAYI KIRMIZI AKTI; ÇİFTİ TEDİRGİN OLDU
NİF ÇAYI KIRMIZI AKTI; ÇİFTİ TEDİRGİN OLDU
NİF ÇAYI KIRMIZI AKTI; ÇİFTİ TEDİRGİN OLDU
NİF ÇAYI KIRMIZI AKTI; ÇİFTİ TEDİRGİN OLDU
NİF ÇAYI KIRMIZI AKTI; ÇİFTİ TEDİRGİN OLDU
NİF ÇAYI KIRMIZI AKTI; ÇİFTİ TEDİRGİN OLDU
NİF ÇAYI KIRMIZI AKTI; ÇİFTİ TEDİRGİN OLDU
NİF ÇAYI KIRMIZI AKTI; ÇİFTİ TEDİRGİN OLDU
NİF ÇAYI KIRMIZI AKTI; ÇİFTİ TEDİRGİN OLDU

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel NİF ÇAYI KIRMIZI AKTI; ÇİFTİ TEDİRGİN OLDU - Son Dakika


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