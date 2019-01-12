Son Dakika Haberleri: Nif Çayı Taştı, 6 Koyun Telef Oldu

Nif Çayı Taştı, 6 Koyun Telef Oldu

1 saat önce

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde sağanakla birlikte Nil Çayı'nın taşması sonucu su basan ağılda, 6 koyun telef oldu.

Nif Çayı Taştı, 6 Koyun Telef Oldu, System.String[]
MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde sağanakla birlikte Nil Çayı'nın taşması sonucu su basan ağılda, 6 koyun telef oldu.

Turgutlu'da 3 gündür aralıklarla süren sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Turgutlu- Manisa karayolu kenarındaki Nif Çayı, dün saat 17.00 sıralarında taştı. Taşkın suları, bölgedeki bir ağıla dolunca 6 koyun telef oldu. Bölgedeki bazı evlerde de su baskını oldu. Belediye, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri çalışma başlattı. Bazı vatandaşlar, ekiplerce tahliye edildi.

Turgutlu Belediye Başkanı MHP'li Turgay Şirin, bölgeye giderek ailelere geçmiş olsun dileklerini iletti. Koyunları telef olan Şehmus Başboğa, büyük üzüntü yaşadıklarını belirtti. Aileden Nurcan Başboğa ise, "Halimiz ortada. Evimiz sular altında kaldı. 6 koyunumuz sulara kapıldı. Devletimizden yardım bekliyoruz" diye konuştu.

- Manisa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 03:52 Kaynak: DHA

Manisa, Turgutlu, Güncel
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