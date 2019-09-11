Son Dakika Haberleri: Nif Çayına hayvansal atık boşaltanlara ceza
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Nif Çayına hayvansal atık boşaltanlara ceza

47 dakika önce

Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri son günlerde Turgutlu'yu etkisi altına alan kötü konunun kaynağını tespit etti.

Nif Çayına hayvansal atık boşaltanlara ceza, System.String[]

Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri son günlerde Turgutlu'yu etkisi altına alan kötü konunun kaynağını tespit etti. Konuyu yakından takip eden Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın da Zabıta Müdürlüğü personeli ile birlikte Nif Çayına hayvansal atık döken vidanjörü yakalayarak gerekli cezai işlemi uyguladı.


Turgutlu'da son günlerde vatandaşları rahatsız eden kötü kokunun kaynağı tespit edildi. Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri bir haftadır yaptığı titiz çalışma sonunda Nif Çayına hayvansal atık döken vidanjöre suçüstü yaparak gerekli cezai işlemi uyguladı. Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile birlikte olay yerine giden Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Turgutlu'da gündeme gelen kötü kokular ile ilgili Zabıta Müdürlüğü ekiplerimizin yaptığı çalışmalar sonuç verdi. Bende olay yerine gelerek kötü kokuya sebep olan araca bizzat tanık oldum. Bundan sonraki süreçte de takiplerimiz devam edecek. Çevreye verilen zararlar ile mücadelemiz daha ciddi ve etkili bir şekilde de devam edecek. Zabıta Müdürlüğü personelimize çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - MANİSA

Turgutlu Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Selçuk Çetin, Turgutlu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 11:09 Kaynak: İHA
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