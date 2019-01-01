Nif Dağı'nda 2'si Kadın 4 Dağcı Kayboldu

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, Nif Dağı'na tırmanan dört dağcıdan saatlerdir haber alınamaması üzerine operasyon başlatıldı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, Nif Dağı'na tırmanan dört dağcıdan saatlerdir haber alınamaması üzerine operasyon başlatıldı.



Edinilen bilgiye göre, dört dağcı kamp kurmak için Kemalpaşa ilçesindeki Nif Dağı'na çıktı. Burada çadır kuran 2'si kadın toplamda 4 kişi, daha sonra ise bölgede kayboldu. Yakınlarının endişe etmesi üzerine bölgeye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), jandarma ekibi sevk edildi. 4 kişiye ise şu ana kadar ulaşılamadığı, operasyonun devam ettiği belirtildi.



"En kısa sürede bulunacağını ümit ediyoruz"



Kemalpaşa Kaymakamı Kemal Kızılkaya, arazide arama ve tarama faaliyetlerinin devam ettiği bilgisini verdi. İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açıklama yapan Kaymakam Kızılkaya, "Bölgedeki vatandaşlarımıza da bilgi verildi. AFAD, UMKE, jandarma ekipleri arama çalışmalarına devam ediyor. Umut ediyoruz en kısa sürede bilgi alırız" dedi. - İZMİR

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