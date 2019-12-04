Son Dakika Haberleri: Nifrit Deresi'nde kirlilik iddiası
Son Dakika Güncel Nifrit Deresi'nde kirlilik iddiası - Son Dakika

Nifrit Deresi'nde kirlilik iddiası

6 saat önce

KIZILAĞAÇ Turizm Yatırımcılar Birliği Derneği (KITUYAD) Başkanı Osman Ergin, Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan Nifrit Deresi'nde kirlilik nedeniyle balıkların oksijensiz kaldığını söyledi.

Nifrit Deresi'nde kirlilik iddiası, System.String[]

KIZILAĞAÇ Turizm Yatırımcılar Birliği Derneği (KITUYAD) Başkanı Osman Ergin, Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan Nifrit Deresi'nde kirlilik nedeniyle balıkların oksijensiz kaldığını söyledi. Ergin, "Dereden daha önce tertemiz akan su, 15 gündür siyah akıyor. Derede kirlilik olduğunun farkındaydık ama böyle etkisi olacağını düşünemedik" dedi.

Manavgat'ın Kızılağaç turizm bölgesinde bulunan otellerle deniz arasında paralel akan Nifrit Deresi'nde kirlilik yüzünden balıkların oksijensiz kaldığı öne sürüldü. Haber verilmesi üzerine dereden Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü yetkilileri, örnek alarak, incelenmesi amacıyla Isparta'ya laboratuvara gönderdi.

KITUYAD Başkanı Osman Ergin, deredeki kirliliğin son 15 günde meydana geldiğini belirterek, "Dereden daha önce tertemiz akan su, 15 gündür siyah akıyor. Derede kirlilik olduğunun farkındaydık ama böyle etkisi olacağını düşünemedik. Dün sabah otele geldiğimizde binlerce balığın oksijen alabilmek için su yüzüne çıktığını gördük. Otelciler olarak bahçe sularını temiz su olarak dereye aktardık ama bu çözüm değil. Derenin kirlenmesine neden olan etkenlerin ortadan kaldırılması gerekiyor" diye konuştu.

Öte yandan kirliliğin, bölgede bulunan zeytinyağı fabrikalarının 'karasu' denilen atık sularının dereye bırakılmasından kaynaklandığı ileri sürüldü.


Kızılağaç, Manavgat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 05:02 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan ve Trump NATO Liderler Zirvesi'nde bir araya geldi
Erdoğan'ın veto ettiği termik santraller düzenlemesi yasadan çıkarıldı NATO basın toplantısına Türkiye damga vurdu! Erdoğan'ın yaptığı görüşmeler gündem belirledi Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Erdoğan görüşmesi sonrası açıklama: Karşılıklı anlaşmazlıklar kaydedildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 23:11:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nifrit Deresi'nde kirlilik iddiası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]