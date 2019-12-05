Son Dakika Haberleri: Nifrit deresini kirleten iki fabrikaya 144 bin 394 lira ceza kesildi
Son Dakika Güncel Nifrit deresini kirleten iki fabrikaya 144 bin 394 lira ceza kesildi - Son Dakika

Nifrit deresini kirleten iki fabrikaya 144 bin 394 lira ceza kesildi

7 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki iki fabrikaya, Nifrit deresinde kirliliğe neden oldukları gerekçesiyle 144 bin 394 lira ceza uygulandığı bildirildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki iki fabrikaya, Nifrit deresinde kirliliğe neden oldukları gerekçesiyle 144 bin 394 lira ceza uygulandığı bildirildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Antalya İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, basında yer alan Nifrit deresindeki kirlilik haberlerinin ardından bölgede denetim ve incelemelerde bulunuldu.

Toplam 10 kişilik ekibin yaptığı incelemede, iki fabrikadan kaynaklanan "kara suyun" dereye verildiği tespit edildi.

Tespit üzerine, Çevre Kanunu kapsamında idari yaptırım uygulanan iki fabrikaya toplam 144 bin 394 lira ceza kesildi.

Bölgede incelemelerin devam ettiği, ceza miktarının artabileceği belirtildi.

Bu arada, dere suyunun berrak akmaya başladığı, bölgede herhangi bir balık ölümüne rastlanmadığı ifade edildi.

Nifrit deresini kirleten iki fabrikaya 144 bin 394 lira ceza kesildi

Manavgat, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 03:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Elini yıkamaya gitti, döndüğünde şoke oldu
Elini yıkamaya giden kadın, hırsızların hedefi oldu Eşi, kuzeni tarafından öldürülen kadın cinayet gününü anlattı Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye'nin tanıtımı için Real Madrid'e sponsor olacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2019 23:07:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nifrit deresini kirleten iki fabrikaya 144 bin 394 lira ceza kesildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]