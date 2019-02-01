Son Dakika Haberleri: Niğde 15 Yaşındaki Burcu Evinin Önünden Kaçırıldı İddiası

Niğde 15 Yaşındaki Burcu Evinin Önünden Kaçırıldı İddiası

1 saat önce

Niğde'de amcası ile birlikte yaşayan 15 yaşındaki Burcu Başer'in 8 gün önce evinin önünde zorla bir otomobile bindirilerek kaçırıldığı iddia edildi.

Niğde'de amcası ile birlikte yaşayan 15 yaşındaki Burcu Başer'in 8 gün önce evinin önünde zorla bir otomobile bindirilerek kaçırıldığı iddia edildi. Altunhisar İlçesine bağlı Ulukışla Köyünde erkek kardeşi ile birlikte amcasının yanında yaşayan 15 yaşındaki lise 1'ci sınıf öğrencisi Burcu Başer, 8 gün iddiaya göre bir otomobile zorla bindirilerek kaçırıldı. Amcası Osman Başer, yeğeni Burcu Başer'e kendisinin baktığını ve 23 Ocak günü evlerinin önünden otomobil ile kaçırıldığını iddia etti. Jandarmaya haber verdiklerini belirten amca Başer, 'Yeğenim kaçırıldı. Yıllardır ben bakıyorum. Hayatından endişe ediyorum. Yetkililerde biran önce yeğenimi bulmalarını istiyorumö dedi. Yakını Barkın Başer iseö Burcu'nun babası daha önce trafik kazasında hayatını kaybetti. Amcası vasisi oluyor. Yaşının küçük olduğundan hayatından endişe duyuyoruz. Haber alamıyoruz 8 gündür kayıp. Yetkililerde yardım bekliyoruzö dedi. Jandarma olayla ilgili geniş çapta soruşta başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 03:38 Kaynak: DHA

Ulukışla, Altunhisar, Niğde, Güncel
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