Niğde 2 katlı metruk bina alev alev yandı - Son Dakika

Niğde 2 katlı metruk bina alev alev yandı

NİĞDE'de iki katlı metruk bina, çıkan yangında küle döndü.

Yangın, gece saatlerinde Niğde Şahinali Mahallesi Amas yolunda bulunan iki katlı metruk binada meydana geldi. İki katlı metruk binanın zemin katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, kısa sürede alevlere dönüştü ve tüm binayı sardı. Yangını gören vatandaşlar, itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede edip, kontrol altına aldı. Yangının çıkış nedeni, yapılacak incelemenin ardından belirlenecek.