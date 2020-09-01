NİĞDE 3 gündür su kuyusunda mahsur kalan köpeği AFAD kurtardı - Son Dakika

3 gündür su kuyusunda mahsur kalan köpeği AFAD kurtardı

NİĞDE'de 3 gün önce düştüğü 25 metrelik su kuyusunda mahsur kalan av köpeği AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Merkez Ağçaşar köyünde yaşayan Abdullah Eravcı'nın 3 gün önce av köpeği kaydoldu. Eravcı, yaptığı aramada köpeğinin 25 metrelik su kuyusunda buldu. Kendi imkanlarıyla köpeği kurtaramayan Eravcı durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine sevk edilen AFAD ekipleri köpeği kuyudan kurtararak sahibine teslim etti.