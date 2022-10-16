Edinilen bilgiye göre Niğde'de forklift kiralayan A.B., kiraladığı forklifti Kayseri'ye getirerek sattı. Durumun bildirilmesi üzerine çalışma başlatan Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 600 bin TL değerindeki forklifti 300 bin TL'ye sattığı tespit edilen A.B.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

KAYSERİ - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü 'ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda; Niğde'de kiraladığı forklifti kente getirerek satan bir kişi yakalandı.

Kaynak: İHA

Kayseri, Niğde, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Niğde 3. sayfa haberleri: Niğde'de kiraladığı forklifti Kayseri'de satan dolandırıcı yakalandı - Son Dakika

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