Niğde 3. sayfa haberleri: Niğde'de kiraladığı forklifti Kayseri'de satan dolandırıcı yakalandı - Son Dakika
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Niğde 3. sayfa haberleri: Niğde'de kiraladığı forklifti Kayseri'de satan dolandırıcı yakalandı

16.10.2022 14:20

Gelen Niğde haberine göre - Niğde'de kiraladığı forklifti Kayseri'de satan dolandırıcı yakalandı Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda; Niğde'de kiraladığı forklifti kente getirerek satan bir kişi yakalandı.

- Niğde'de kiraladığı forklifti Kayseri'de satan dolandırıcı yakalandı

KAYSERİ - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda; Niğde'de kiraladığı forklifti kente getirerek satan bir kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Niğde'de forklift kiralayan A.B., kiraladığı forklifti Kayseri'ye getirerek sattı. Durumun bildirilmesi üzerine çalışma başlatan Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 600 bin TL değerindeki forklifti 300 bin TL'ye sattığı tespit edilen A.B.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.B., sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

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Kaynak: İHA

Kayseri, Niğde, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Niğde 3. sayfa haberleri: Niğde'de kiraladığı forklifti Kayseri'de satan dolandırıcı yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Niğde 3. sayfa haberleri: Niğde'de kiraladığı forklifti Kayseri'de satan dolandırıcı yakalandı - Son Dakika
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