Son Dakika Haberleri: Niğde 4. Uluslararası Kısa Film Festivali başladı
Son Dakika Güncel Niğde 4. Uluslararası Kısa Film Festivali başladı

Niğde 4. Uluslararası Kısa Film Festivali başladı

1 saat önce

Niğde'de 4'üncüsü düzenlenen Uluslararası Kısa Film Festivali başladı.

Niğde'de 4'üncüsü düzenlenen Uluslararası Kısa Film Festivali başladı.

"Ayla" ve "Müslüm" filmlerinin yapımcısı Mustafa Uslu, festival kapsamında, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde öğrencilerle söyleşide "Ayla" filminin birçok ülkede gösterime girdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bir askerin merhametini göstermek amacıyla 'Ayla', Birleşmiş Milletler Barış Gücü askerlerine izlettirildi. Bu bizim için çok gurur verici oldu.

Müslüm Gürses, 'İsyankar' albümü hariç hayatında bir milyon albüm satışına ulaşamadı ancak 'Müslüm' filmine 7 milyon insan gitti. Bizi en çok mutlu eden sinema salonunda bir öğretim görevlisiyle sokakta kağıt toplayan çocuğun oturup aynı duyguları hissetmeleriydi."

Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Uslu, "Gençlere çok güveniyorum. Size düşen tıpkı benim yapmaya çalıştığım gibi önemli değerleri perdeye yansıtmanızdır. Bunu başarırsanız olay bir anda dünyaya mal oluyor. Elimden geldiği kadarıyla size destek olmaya çalışacağım." dedi.

Yerli ve yabancı çok sayıda kısa filmin gösterileceği festival, cuma günü sona erecek.

Niğde 4. Uluslararası Kısa Film Festivali başladı

Film Festivali, Niğde, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 08:47 Kaynak: AA
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