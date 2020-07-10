NİĞDE 65 yaşındaki Hatice teyze spor salonunun gözdesi oldu - Son Dakika

NİĞDE 65 yaşındaki Hatice teyze spor salonunun gözdesi oldu

65 yaşındaki Hatice teyze spor salonunun gözdesi olduKORONAVİRÜS salgını başlamadan birkaç gün önce oğlu Uğur Budak'ı (45) görmek için Adana'dan Niğde'ye giden 65 yaşındaki Hatice Budak, seyahat yasağı nedeniyle memlekete dönemeyince 3 aydır oğlu ve 15 yaşındaki torunu Betül ile crossfit...

65 yaşındaki Hatice teyze spor salonunun gözdesi oldu

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KORONAVİRÜS salgını başlamadan birkaç gün önce oğlu Uğur Budak'ı (45) görmek için Adana'dan Niğde'ye giden 65 yaşındaki Hatice Budak, seyahat yasağı nedeniyle memlekete dönemeyince 3 aydır oğlu ve 15 yaşındaki torunu Betül ile crossfit sporu yapıyor.

Yeni tip koronavirüs salgını öncesi Adana'dan, Niğde'de yaşayan polis memuru oğlu Uğur Budak'ı görmeye giden Hatice Budak, salgının etkisini göstermesi ve seyahat kısıtlaması uygulanmasının ardından memleketine dönemedi. Bir süre sonra evde sıkılan Hatice Budak, oğlu ve torunun gittiği spor salonuna gitmek istedi. Uğur Budak ise annesinin bu isteğini geri çevirmeyerek spor salonuna götürdü. Burada kondisyona dayalı crossfit sporuyla tanışan Hatice Budak, neredeyse her gün spor yapmaya başladı. Oğlu ve torunu Betül Budak ile spor salonuna gelen Hatice teyzeyi görenler ise ilk başta şaşırsa da azmini takdir etti.

STRES ATIYORUM VE ZİNDE KALIYORUM

Normalleşme süreci ile yasakların kalkmasıyla birlikte dışarı çıkmaya başladığını kaydeden Hatice Budak, zinde kalmak için spor yapmaya karar verdiğini ve bundan dolayı çok mutlu olduğunu belirtti. Budak, "İlk geldiğimde bir göz attım ve 'ben bunu yaparım' dedim. Şu an üç kuşak aynı sporu yapıyoruz. Crossfit ile hem stres atıyorum hem de zinde kalıyorum. Hiç zorlanmıyorum ve daha genç hissediyorumö diye konuştu.

Budak'ın oğlu Uğur Budak ise annesinin kendisine bu isteğini söylediğinde ilk etapta şaşırdığını ve bünyesinin kaldırıp kaldırmayacağı konusunda tedirgin olduğunu söyledi. Spora başlayan annesinin performansının kendisinden daha iyi olduğunu dile getiren Budak, "Sporda hem kızım hem de annem beni geri bıraktı" dedi.

BİZİM İÇİN DE BİR İLK OLDU

Spor salonunun crossfit antrenörü Mustafa Ersin Şimsek ise salonlarının en yaşlı üyesinin Hatice Budak olduğunu ve üç kuşak ile birlikte ilk defa spor yaptıklarını belirtti. Bu durumdan çok memnun olduğunu kaydeden Şimşek, "Açık konuşmak gerekirse Hatice teyzeden bu performansı beklemiyorduk. O hem bizlere hem de yaşıtlarına iyi bir örnek olduö diye konuştu.

Hatice Çarpar, Uğur Budak, Adana, Niğde, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 08:47 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel NİĞDE 65 yaşındaki Hatice teyze spor salonunun gözdesi oldu - Son Dakika
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