Niğde-Adana kara yolunda devrilen tır ulaşımı aksattı

Mısır yüklü tırın devrilmesi sonucu Niğde- Adana kara yolunda ulaşım aksadı.
Alınan bilgiye göre, M.M. idaresindeki 68 ACM 182 plakalı mısır yüklü tır, Niğde-Adana kara yolu Keklik Pınarı mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.
Kaza nedeniyle kapanan yolda, araç kuyruğu oluştu.
Sürücünün yaralanmadığı kazada, tırın yoldan çekilmesi ve mısırların temizlenmesiyle yol yeniden trafiğe açıldı.
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