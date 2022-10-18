Niğde-Adana kara yolunda devrilen tır ulaşımı aksattı - Son Dakika
Üye Girişi

Niğde-Adana kara yolunda devrilen tır ulaşımı aksattı

18.10.2022 17:00

Mısır yüklü tırın devrilmesi sonucu Niğde-Adana kara yolunda ulaşım aksadı.

Mısır yüklü tırın devrilmesi sonucu Niğde- Adana kara yolunda ulaşım aksadı.

Alınan bilgiye göre, M.M. idaresindeki 68 ACM 182 plakalı mısır yüklü tır, Niğde-Adana kara yolu Keklik Pınarı mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Kaza nedeniyle kapanan yolda, araç kuyruğu oluştu.

Sürücünün yaralanmadığı kazada, tırın yoldan çekilmesi ve mısırların temizlenmesiyle yol yeniden trafiğe açıldı.

YORUMLAR
500
Adıyaman spor haberi | Adana Demirspor, Adıyaman'ı 5 golle eledi Adıyaman spor haberi | Adana Demirspor, Adıyaman'ı 5 golle eledi Adıyaman spor haberleri: Ziraat Türkiye Kupası: Adana Demirspor: 5 Adıyaman FK: 0 Adıyaman spor haberleri: Ziraat Türkiye Kupası: Adana Demirspor: 5 Adıyaman FK: 0 Adana gündem haberi | Kozan'da römorka çarpan otomobildeki baba öldü, 2 kızı ağır yaralandı Adana gündem haberi | Kozan'da römorka çarpan otomobildeki baba öldü, 2 kızı ağır yaralandı
Kaynak: AA

Mısır, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Niğde-Adana kara yolunda devrilen tır ulaşımı aksattı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:17 Metropoll araştırma vatandaşa "Ekonomi nasıl?" diye sordu! 5 ay önceki sonuçla şimdiki arasında fark büyük
21:01 TSK'nın Lübnan'daki görev süresinin 1 yıl uzatılması, AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Partililerin oylarıyla kabul edildi
20:54 Maden şehidinin cenazesinde Kur'an okuyan Bakan Bozdağ, gelen eleştirilere cevap verdi
20:21 Çarşaflı genç kızlara hakaret eden kadına 4 ay 15 gün hapis cezası verildi
20:10 Ekipler "Bir kişi toprak altında kaldı" ihbarıyla seferber oldu! Gerçek çok başka çıktı
20:13 Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'den muhalefete "adaylık" çağrısı: Televizyonda tartışalım, var mısınız?
19:35 Kocaeli'de işten çıkarılan adam durumu hazmedemeyince patronunu öldürdü
18:48 Alkol ve tütün mamulleriyle ilgili 11 maddelik yasa teklifi TBMM'de! Kaçak üretime hapis cezası verilecek
18:48 Cinsiyet değiştirip kadın olmuştu! Ünlü fenomen Beren Güney, pantolonunun önünü açıp poz verdi
16:04 Hekimler 'özel hastaneler yönetmeliği' protestosu için toplandı: Serbest çalışma hakkımız kısıtlanamaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2022 23:04:01. #1.12#
SON DAKİKA: Niğde-Adana kara yolunda devrilen tır ulaşımı aksattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement