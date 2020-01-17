Niğde-Adana otoyolunda 3 noktada zincirleme kaza meydana geldi - Son Dakika
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Niğde-Adana otoyolunda 3 noktada zincirleme kaza meydana geldi

6 saat önce

Niğde-Adana otoyolunda 3 noktada meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Niğde-Adana otoyolunda 3 noktada zincirleme kaza meydana geldi, System.String[]

Niğde- Adana otoyolunda 3 noktada meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Niğde-Adana otoyolu Çeleme deresi yakınlarında, her iki yönde tır ve otomobillerin karıştığı 3 zincirleme trafik kazası meydana geldi. Olay yerlerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle otoyolda uzun araç kuyruğu oluştu.

Kazalarda, ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Yaralılar, Niğde ve Adana'nın Pozantı ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.

Yolda trafik, kontrollü sağlanıyor.

Niğde, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 10:26 Kaynak: AA
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