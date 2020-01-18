Niğde-Adana otoyolundaki zincirleme kazada ölenlerin sayısı 3'e yükseldi - Son Dakika

Niğde- Adana otoyolunda 3 noktada meydana gelen zincirleme trafik kazasında ölenlerin sayısı 3'e, yaralıların sayısı 12'ye yükseldi.



Niğde-Adana otoyolu Çeleme deresi yakınlarında, dün gece her iki yönde tır ve otomobillerin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Öndeki aracın ani fren yapıp kaçmasıyla meydana gelen ilk çarpışmadan sonra araçlarından inen Suat Darakçı ve Yusuf Başar'ın, başka 2 aracın çarpması sonucu hayatını kaybettiği ifade edildi.

Kaza yapan aracından inen Ferdi Boran'ın ise arkadan gelen araçtan panik halinde kaçmaya çalışırken Çeleme Deresi viyadüğünden uçuruma düşerek öldüğü kaydedildi.

Bu arada, Niğde ve Adana'nın Pozantı ilçesindeki hastanelere kaldırılan toplam 12 yaralıdan 2'sinin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.