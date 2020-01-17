Son Dakika › 3. Sayfa › Niğde-Adana yolunda 3 ayrı zincirleme kaza: 2 ölü, 8 yaralı - Son Dakika
Niğde-Adana yolunda 3 ayrı zincirleme kaza: 2 ölü, 8 yaralı
6 saat önce
Niğde-Adana karayolunda 3 ayrı noktada meydana gelen zincirleme trafik kazalarında 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 10:34 Kaynak: İHA
Niğde- Adana karayolunda 3 ayrı noktada meydana gelen zincirleme trafik kazalarında 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Niğde-Adana otoyolunda Çeleme deresi mevkisinde akşam saatlerinde buzlanma nedeniyle 3 ayrı zincirleme kaza meydana geldi. Çok sayıda aracın karıştığı kazalarda 2 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandı. Olay yerlerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Pozantı ve Niğde'deki hastanelere kaldırıldı.
Kazalar yolda uzun kuyrukların oluşmasına neden olurken, trafiğin kontrollü olarak sağlandığı bildirildi. - NİĞDE
Son Dakika Niğde'de zincirleme trafik kazası! 2 ölü, 8 yaralı Drift attı polise yakalandı, ehliyetine 2035'e kadar el konuldu Irak'ta tehlikeli gerginlik! Bağdat'ta güvenlik güçleriyle protestocular arasında çatışma çıktı Samsun'da çöpte bulunan parçalanmış cesetle ilgili ayrıntılar ortaya çıktı: Parası için öldürüp testereyle parçalamış