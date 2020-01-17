Niğde-Adana yolunda 3 ayrı zincirleme kaza: 2 ölü, 8 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Niğde-Adana yolunda 3 ayrı zincirleme kaza: 2 ölü, 8 yaralı - Son Dakika

Niğde-Adana yolunda 3 ayrı zincirleme kaza: 2 ölü, 8 yaralı

6 saat önce

Niğde-Adana karayolunda 3 ayrı noktada meydana gelen zincirleme trafik kazalarında 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Niğde-Adana yolunda 3 ayrı zincirleme kaza: 2 ölü, 8 yaralı, System.String[]

Niğde- Adana karayolunda 3 ayrı noktada meydana gelen zincirleme trafik kazalarında 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Niğde-Adana otoyolunda Çeleme deresi mevkisinde akşam saatlerinde buzlanma nedeniyle 3 ayrı zincirleme kaza meydana geldi. Çok sayıda aracın karıştığı kazalarda 2 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandı. Olay yerlerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Pozantı ve Niğde'deki hastanelere kaldırıldı. Kazalar yolda uzun kuyrukların oluşmasına neden olurken, trafiğin kontrollü olarak sağlandığı bildirildi.

(İHA)

Adana, Niğde, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 10:50 Kaynak: İHA
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