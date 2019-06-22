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NİĞDE Adanalıların sıcak havada kar keyfi

53 dakika önce

Adanalıların sıcak havada kar keyfiNiğde'nin Ulukışla ilçesi Madenköy sınırlarında bulunan Karagöl ve Çiniligöl, Adanalı doğa tutkunlarının akınına uğradı.

Adanalıların sıcak havada kar keyfi
Niğde'nin Ulukışla ilçesi Madenköy sınırlarında bulunan Karagöl ve Çiniligöl, Adanalı doğa tutkunlarının akınına uğradı.
Hava sıcaklığının 40 derece hissedildiği Adana'dan yola çıkan Profesyonel Doğa ve Su Sporları Kulübü (PRODOSS) üyeleri, 2 bin 500 rakımda bulunan Karagöl meydanında kar keyfi yaşadı. Bolkar Dağları eteğinde bulunan Meydan yaylasında çadır kampı kuran kulüp üyeleri, Karagöl ve Çiniligöl'de doğa yürüyüşü, 3 bin rakımda bulunan Pilottepe'ye ise zirve tırmanışı gerçekleştirdi. Ayrıca bazı üyeler Çiniligöl'de buz gibi soğuk suya girerek yüzdü. Adanalılar, Adana'nın yanı başında ki doğa harikası bölgede Haziran ayında doyasıya kar keyfi yapmanın tanını çıkardı.
PRODOSS Kulüp Başkanı Mehmet Yakut, mükemmel tabiat görüntüsü çizen bölgenin görülmeye değer doğal güzelliklerinden biri olduğunu söyledi.
NİĞDE Adanalıların sıcak havada kar keyfi
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 04:26 Kaynak: DHA
Adana, Ulukışla, Niğde, Karagöl, Güncel
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